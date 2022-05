Vybavíte si třeba důvod, kdy chtěl mít páníček od mazlíčka na chvíli klid?

To úplně ne, ale vzpomínám si, že jedna paní objednávala hlídání štěněte u sebe doma na dobu, kdy potřebovala vykonat zkoušku online, a její štěně by ji nenechalo chvilku v klidu. Jiná paní zase objednávala venčení svého psa kvůli tomu, že nestíhala upéct vánoční cukroví.

Takže psi patří k nejčastějším klientům?

Ano, psi, kočky a králíci.

Vy jste během studií ale získala spoustu vědomostí i o zvířatech z tropických oblastí. Dostávají se k Vám i exotičtější zvířata?

Občas ano. Hlídala jsem například vakoveverky létavé, africké šneky, chovatelskou stanici s africkými ježky, psouna či leguána dlouhého metr a půl. Vakoveverky mě hodně nadchly, přijely v páru i s mládětem. Překvapily mě především svými hlasovými projevy.

Hlídat exotická zvířata je asi nejsložitější…

Někdy může být složité vytvořit exotickému zvířeti vhodné životní podmínky nebo v případě potravních specialistů pro ně sehnat potravu. Ale z těch druhů, které se k nám dostanou, se z mého pohledu nejhůře hlídají činčily. Jsou velmi citlivé na stres, tedy na přepravu, změnu prostředí, nové pachy a podobně. Často se u nich navíc objevuje přerůstání zoubků, které se projeví tak, že činčila přestane jíst a zuby se jí musejí nechat odborně zbrousit. Po návštěvě veteriny se činčila obvykle dokrmuje ze stříkačky a podávají se jí léky.

Na úzkosti pomáhá trénink i hračky



* Smutek a strach po odloučení od páníčka může vést u psů až k takzvané separační úzkosti.

* Mezi její projevy patří močení a kálení po bytě, vytí, slintání, nervozita psa při oblékání nebo balení věcí majitele. Po jeho odchodu následuje demolice zařízení bytu nebo pokusy o útěk.

* Léčba spočívá v tréninku a návyku odloučení. Ten by měl být spojený s příjemnou činností, třeba psím hlavolamem, vydatnou odměnou po příchodu.

* Proces může trvat i měsíce.

Přerůstání zubů je u hlodavců časté. Činčily to zvládají hůř než třeba králíci či morčata?

Ona je s činčilami obecně těžší domluva i horší manipulace a bývám od nich často pokousaná. Navíc mám zkušenost, že jakmile cítí už menší nepohodlí, svůj boj obvykle rychle vzdávají. Zde však nejde nevzpomenout ani na ježky, u kterých bývá podávání léků a dokrmování také zkouška trpělivosti.

Zavání to úrazem. Napadlo vás někdy zvíře?

Kromě již zmíněného obranného chování činčil se mi několikrát stalo, že mě i přes mou opatrnost ošklivě pokousal králík. Málokdo by to od králíka čekal, ale králíci jsou velmi teritoriální, obzvlášť nekastrovaní samci.

Kdy přišlo poslední zranění?

Poslední hluboký kousanec od králíka jsem utržila ani ne před týdnem, asi za to může jaro. Králíci mají navíc velkou sílu v zadních nohách, takže ani podrápání při manipulaci s nimi není vůbec příjemné.

Jak se vlastně zvířata v hlídání chovají? Dokážou zapomenout na to, že jsou v cizím prostředí, udělají si pohodlí?

Obecně trvá jeden až dva dny, než si jakékoliv zvíře zvykne na změnu prostředí, a tím, že u nás zvířata mají pravidelný režim, hlídání obvykle zvládají velmi dobře. Se psy to bývá poslední dobou těžší vlivem covidu. Odloučení od páníčků hůře zvládají psi, kteří si zvykli, že jejich majitelé byli v době karantény stále doma.

Hodně lidí si v té době pořídilo také štěňata.

Která skoro nebylo nemožné socializovat, a tak si odmala zvykala na to, že s nimi doma neustále někdo je. Ze štěňátek tak vyrostli psi se separační úzkostí.

Psí hotely mají více než stoletou tradici



* Umístění mazlíčků na hlídání, například do hotelů, není žádná nová věc, která přišla s moderní dobou. Hlídání pro psy hledali už lidé před více než sto lety.

* V roce 1911 se otevřel nejstarší hotel ve Spojených státech amerických Gracelane Kennel ve státě New York.

* Funguje dodnes, jen si otevřel ještě další dvě pobočky, ve státech New Jersey a Connecticut.

* Nejstarší hotel v České republice vznikl v Brně, v roce 1988 pod vedením kynoložky Jany Tošnarové.

A kromě psů?

Podle mých zkušeností odloučení od majitelů špatně snáší například i papoušek šedý, žako.Vytržení ze svého známého prostředí nemají rády ani kočky. Proto by se ideálně měly nechávat doma a zajistit jim pravidelné návštěvy někoho, kdo se o ně postará přímo v jejich domácnosti. Když se kočka převeze jinam, je vlivem stresu schopná být několik dní zalezlá v přepravce a ani nejíst, což opravdu není dobré.

Jak nejlépe zvíře na hlídání připravit?

Není nutné zvíře na hlídání nijak připravovat, spíš je důležité si uvědomit, že zvířata vnímají naše pocity. Takže pokud jste nervózní z cesty nebo z odloučení od vašeho mazlíčka, vycítí to. Je tedy třeba zůstat co nejvíce v klidu, jen tak bude v klidu i zvíře.

Vnímají třeba loučení nějak stresově?

Určitě, zvířata například nerozumí tomu, proč se s nimi v slzách loučíme. Proto při předávání zvířete nesmutněte, nelučte se s ním, naopak si dělejte srandu třeba z toho, že jede do lázní nebo na tábor. Podrbejte ho, psovi třeba odhoďte hračku nebo pamlsek a v nestřeženém okamžiku odejděte, pak už to nechte na hlídači.

Někdy je to ale těžké.

Pokud to nezvládnete, pošlete s ním na předání někoho jiného. Taky pomáhá, když na svého mazlíčka majitelé z dovolené pravidelně myslí. Jsem si jistá, že to zvířata cítí a uklidňujete je to. Zvířata jsou na nás napojena víc, než si myslíme.

Hlídání zvířat se věnují brigádně i studenti ve volném čase. Vy jste oproti tomu odborník. Čím by se měl majitel zvířete řídit?

Určitě je třeba si o dané hlídací společnosti zjistit co nejvíce informací a ujistit se, že je pojištěná, na jaké případy a do jaké výše. Ale úplně nejlepší je mít pojištěné zvíře. U některých hlídacích agentur se stává, že člověk dopředu neví, u koho bude zvíře v péči. Proto je třeba se zajímat se o to, kdo konkrétně se o něj bude starat a pokud možno se s ním spojit a probrat, co vás zajímá. Pokud si nejste jisti, zda je daná společnost ta pravá, hledejte recenze na internetu, případně se poptejte známých, zda s nějakou mají zkušenosti a vyberte podle toho.

Komu byste nikdy zvíře nesvěřila vy?

Já osobně bych své zvíře nesvěřila nikomu jinému, než tomu, kdo má zvířata jako svou životní prioritu.

A naopak. Pokud chce někdo pracovat se zvířaty jako vy, jakou cestou se má vydat? Jak být úspěšný hlídač?

Jsem si jistá, že kromě citu pro zvířata a let zkušeností s nimi je třeba jim rozumět i po odborné stránce. Při hlídání zvířat se totiž musíme vyznat ve veterinární problematice, výživě a etologii, tedy chování zvířat. Často se musíme rozhodovat o vážnosti zdravotního stavu zvířete či radíme majitelům při problémovým chováním nebo v chybách ve výživě. Hodně lidí má rádo zvířata, ale málokdo se jim věnuje naplno a vzdělává se. Zvířecí obory mají však skutečně široký záběr a je to učení na celý život.

Aneta Baklová



* Vystudovala ČZU v Praze, obory Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech a Speciální chovy, své studium na VŠ zakončila doktorátem.

* Zvířatům věnuje veškerý profesní i soukromý život, má za sebou nespočet absolvovaných kurzů a praxí, třeba kurz první pomoci pro zvířata nebo canisterapie. Je ředitelkou společnosti Hlídání mazlíčků Petland.

* Užitečné rady a tipy pro chovatele zvířat pro chovatele Aneta Baklová shrnuje na webu www.hlidanimazlicku.cz