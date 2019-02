Vimperk – Za stavby stojící bez platného stavebního povolení na Malé Homolce by jejich majitele měl čekat postih nejen ze strany státní správy, ale také od místní samosprávy. Takový je názor většiny vimperských zastupitelů.

Bez vydaného stavebního povolení vyrostly v lokalitě Homolka ve Větrné ulici dvě roubenky a kolem pozemku dvoumetrový betonový plot. ten vadí ostatním stavebníkům a lidem v okolí údajně víc, než fakt, že stavebník staví bez povolení. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs



Ti v pondělí diskutovali o možnostech, které může rada města uplatňovat za nedodržení podmínek plynoucích z nájemní smlouvy uzavřené se stavebníky manželi Poblovými. Podle zastupitelů stavebníci porušili smlouvu minimálně v tom směru, že začali stavět bez řádného stavebního povolení. Jaké sankce by měla rada uplatnit, nicméně zastupitelstvo radním přímo neuložilo.



Rada od březnového jednání zastupitelů, kde se celá záležitost projednávala poprvé, o celé věci diskutovala již dvakrát. Zatím bez přijatého usnesení. Potvrdila to místostarostka Jaroslava Martanová s tím, že mimo radu jednalo vedení města začátkem týdne také přímo s Jiřím Poblem. „O podmínkách smlouvy a možných krocích budeme diskutovat na radě v pondělí. V tuto chvíli bych nechtěla předjímat, jaké rozhodnutí rada přijme,“ sdělila místostarostka. Zda rada uplatní možnost stoprocentního navýšení nájemného, nechtěla předem komentovat.



Pro navýšení nájmu je i starosta Bohumil Petrášek, byť připustil, že pro konkrétní výši se zatím nerozhodl. Odstoupení od smlouvy vidí jako krajní řešení, pro které by teď ruku nezvedl. ⋌Strana 2