Prachatice – „Za pár minut vycházíme," znělo v pátek ve vysílačce městských strážníků v Prachaticích. Malé zdržení průvodu zvonkařů z rakouského Altmünsteru způsobily drobné technické problémy.

Ale v půl desáté večer už hosté z Rakouska, kteří přijeli na pozvání prachatického folklórního souboru Libín – S, vyrazili na noční průvod městem.



Na hlavě zvonkařům svítily čepice v dokonalém provedení a přítomným se tajil dech. Průvod doprovázel zvuk kravských zvonců, které měli protagonisté připoutané kolem pasu, a co krok, to nádherně ohlušující rána do zvonku. „To musí být příšerně těžké," sdělovali si dojmy z průvodu diváci, mezi nimiž nechyběl starosta Martin Malý, jenž hosty pozdravil a vyslovil přání, aby se ze Slavnosti světel stala tradice.



Zvonkaři vyrazili od internátu pedagogické školy. U gymnázia na ně čekala první zastávka, kde se představili Prachatickým zpěvem. U Štěpánčina parku se k průvodu připojil Libín – S, jehož muzikanti opět po krátkém vystoupení i s tancem doprovodili průvod přes Poštovní a Zahradní ulice až do areálu na Parkáně.



Zvonkaři z Altmünsteru vystupovali v zahraničí vůbec poprvé a diváci se tak mohli dozvědět, že běh zvonlkařů u hornorakouského jezera Traunsee je zapsán na rakouském seznamu nehmotných kulturních památek. „Je to nádhera, vůbec jsme si to nedokázali představit, ale moc se nám to líbí," komentovala průvod rodina, jež přihlížela u Štěpánčina parku. Na podporu Slavnosti světel, vybavila své dvě děti lampionem. „Holky jsou z toho nadšené," dodal tatínek Petr.

Slavnost světel vyvrcholila právě na prachatickém Parkáně, kde se svítící čepice vyjímaly ve stínu historických hradeb a v doprovodu tance folklórního souboru Libín – S. A zatančit si s ním mohl opravdu každý návštěvník.