Ve čtvrtek 24. září Strabag dokončil opravu prachatické Zvolenské ulice, hned večer, s ohledem na páteční předpověď počasí, se do práce pustila firma Reno Šumava a obnovila vodorovné značení na novém asfaltu tak, aby mohl v pátek 25. září obnoven provoz.

Oprava ve Zvolenské ulici je hotová, od pátečního dopoledne (25. září) už tudy zase mohou auta jezdit. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Po páteční kontrole Martina Grožaje, který byl za Správu a údržbu silnic stavební dozor, se všichni shodli na tom, že nic nebrání opravenou silnici otevřít pro běžný provoz. "Vodorovné značení musíme obnovit znovu až to klimatické podmínky dovolí," upřesnil Martin Grožaj s tím, že všichni se snažili na maximum, aby mohla být opravená páteřní komunikace ve městě co nejrychleji uvedena do provozu.