Podle zastupitele Jakuba Nepustila by město Prachatice mělo včas najít využití areálu po střelcích. „Musí dojít k většinové shodě,“ nabádá.

Objekt střelnice v Prachaticích. | Foto: Z archivu Deníku

Prostory střelnice pod Černou horou střelci ještě neopustili, ale zastupitelé už na začátku července měli na stole návrh na zřízení týmu, který by koordinoval využití objektu. Střelci by ho mohli městu uvolnit možná už na přelomu roku. Jakub Nepustil (Živé Prachatice) totiž tvrdí, že je nutné se na nové využití střelnice připravit. „Projektování může trvat roky a pro využití je nutné shodnout se na něm většinově,“ vysvětlil s tím, že právě využití by mělo být na prvním místě, následovat by měla soutěž o architektonický návrh. „Nová střelnice se staví,“ potvrdil starosta města Martin Malý (Nezávislí). Bude možná už letos.