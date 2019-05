Prachatice, Lhenice – Na úterý 4. června vypsala prachatická Základní umělecká škola termín pro přijímací zkoušky do všech oborů ZUŠ pro příští školní rok.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / archiv

Podle informací ředitele ZUŠ Prachatice Jakuba Weisse, se zápisy budoucích malých umělců uskuteční ve stejný den v Prachaticích i na pobočce ve Lhenicích. V Prachaticích to bude v době od 14 do 18 hodin, ve Lhenicích se zápis koná v době od 13 do 17 hodin. Další informace a elektronickou přihlášku rodiče budoucích školáčků najdou na webových stranách ZUŠ.