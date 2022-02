Problémem je podle Šmuclera, že 1200 z nich pojišťovny nedaly smlouvy, popřípadě se nedomluvili na podmínkách. „Stomatolog je totiž pojišťovnou hrazen méně než dentální hygienistka, nebo násobně méně než praktický lékař,“ upozornil úvodem.

Jihočeští zubaři jsou patrioti, myslí si Roman Šmucler

Jaký je současný stav ve vašem oboru? V kterých regionech je citelný nedostatek stomatologů?

Obyvatelstvo se přesouvá do větších měst jakož i lékaři. Problém je, že starostové by zubaře chtěli v menších místech, dokonce tam mnohé firmy investovaly do kapacit a křičí. Ale nejde to jako za socialismu, někoho násilím nutit někde být. Musí se to domluvit a zaplatit. Peníze na to dostávají od státu kraje. Leč pacient dojede do většího města nejenom za nákupem ale i za stomatologem. Problém je, že ročně se uzavře cca 200 praxí a otevře 205. Jenže nikdo cca 300 000 pacientů neřekne, kde pojišťovna nasmlouvala nového lékaře. Kdyby jim to řekla, nebo lékaře smluvně zavázala, že převezme klienty, jak je to v celé Evropě, byl by klid. Problém je tedy na venkově i v Praze. Nejdéle dojíždí pacienti v Praze, neboť je velká a dopravně komplikovaná. Teď je poprask ze dvou důvodů. Prvním je, že některým podnikatelům utekli zaměstnanci a rozpoutali mediální kampaň, abychom jim dovolili legalizovat lékaře, kteří neuspěli u aprobačních zkoušek. To se děje přesně v Jihočeském kraji. Druhým důvodem je objektivní ucpání kapacit covidem. Jenže to asi brzo vyřeší hospodářská krize. Řada kolegů už má málo pacientů, pacienti nemají peníze a lékař hledá pacienty i na pojišťovnu.

Roman Šmucler (nar. 1969) Zdroj: Deník/ ČTK



Zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista.



Od září 2017 je prezidentem České stomatologické komory.

Jaké jsou problémy nových zubařů při zahajování praxe?

Žádné. Dostanou leasingy, vše. V Česku si ale praxe otvírají lékaři cca o 10 let dříve než v Německu. Mnozí tak na začátku zvládnou méně pacientů, neb jim ještě vše déle trvá. V Německu musíte převzít celý obvod kolem 1500 pacientů. Tedy si na to troufne jen lékař s určitou zkušeností. U nás si můžete otevřít praxi a vzít pacientů, kolik zvládne.

Podívejte se, jak se čistí vodojem. Jeden z největších na jihu Čech

Co je největší problém – chybí v menších městech podpora zubní péče?

Máme více nových lékařů než odcházejících. Leč, v mnoha místech se za socialismu ocitli lékaři nedobrovolně, prostě je tam poslali. V Německu za práci v neoblíbené oblasti dostane více peněz a zaplatí to i kraj. Lékař tak třeba dojíždí autem každý den 15 minut do práce. Jako v Česku u nemocnic. Leč stomatologům kraje nic nedají a diví se, že v některých místech stomatolog není, neb se tam na pojišťovnu prostě neuživí.

Máte například přehled, kolik je aktuálně Jihočechů bez zubaře? Naopak kolik je těch šťastných, že mají svého lékaře?

Nikde skoro není tolik mladých stomatologů jako v Jihočeském kraji. Jenže jsou vesměs v Budějovicích a v okresních městech. Pokud jsou u hranic, velká část jejich kapacity padne na ošetřování Němců a Rakušanů, proto jich v jižních Čechách rozhodně není málo. Ideální místo pro stomatologa! Je politické rozhodnutí, zda kraj bude dotovat, aby zubní lékaři byli jako za socialismu i v malých městech do pěti tisíc obyvatel, anebo zda si pacienti na v průměru 1,2 návštěvy ročně dojedou třeba do okresního města. Je třeba říci, že často zmiňovaní důchodci navštěvují stomatologa velmi málo. Typickému častému pacientovi je kolem 50 nemá problém cestovat, vesměs pracuje daleko od domova, kam dojíždí.

Nelegální italský odpad do Budějovic nedojel, odhalili ho celníci díky rentgenu

Kolik se letos otevřelo (se otevře) v regionu nových ordinací? Jak rychle se plní?

Zatím to láme rok za rokem rekordy. Vy se ale ptáte, kolik vezmou pacientů na pojišťovnu, kteří si nechtějí nic hradit. A zda za takovýmito pacienty budou jezdit na venkov. Ideálně, zda se na venkov přestěhují za chudšími pacienty. To zas tak dobře nevidím. A zdravotní pojišťovny mají velké problémy kvůli covidu a krizi. Ale zase může mít každý pacient PCR test, aby mohl jít do hospody. Tak si holt zubní výplň v podobné ceně musí zaplatit. Je to otázka priorit. Lidé to tak chtěli. Ale jsme ve spojení s vedením Jihočeského kraje a snažíme se jim vysvětlit, že za směšné peníze ve srovnání s dotacemi do nemocnic to jde řešit, pokud by chtěli.