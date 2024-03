V pondělí 18. března prachatičtí radní diskutovali nejen o městem vypsaných dotačních programů pro sportovce, sportovní kluby a talentované děti, ale také o investicích do krytého plaveckého bazénu či dalších sportovišť ve správě Sportovního zařízení Prachatice.

Hřiště pro Krumlovskou

Milion a půl mají Prachatičtí v letošním rozpočtu na nové dětské hřiště v areálu Mateřské školy v Krumlovské ulici. Děti už se mohou těšit, protože radní schválili vyhlášení výběrového řízení na jeho pořízení. „Hřiště musí obsahovat certifikované herní prvky určené děti do tří let a zároveň certifikované prvky pro děti od čtř do šesti let,“ popsal vedoucí oboru investic MěÚ Prachatice Jaromír Markytán. Firma, která zakázku získá musí počítat i přibližným počtem sto dětí rozdělených do jednotlivých věkových kategorií. Vedení města od návrhu očekává výtvarné a designové řešení hřiště a zároveň umístění herních prvků a mobiliáře na školní zahradu. „Výsledek výběrového řízení budou znát radní přibližně v polovině května. Na začátku nového školního roku bude hřiště kompletně hotové,“ upřesnil plány Jaromír Markytán.

Ukradené macešky

Ukradené macešky z květináčů v Prachaticích.Zdroj: MěÚ PrachaticeRozkvetelé květináče na Malém náměstí a v Zahradní ulici letos na jaře dlouho nevydržely. Nádoby každoročně město nechá osadit květinami. Macešky se ale někomu líbily, a tak v květináčích zůstaly jen díry. Pod rouškou tmy sazenice někdo vyrýpl a odnesl.

Peníze pro sportovce

O peníze ve třech dotačních programech, Talentované děti, Volnočasové aktivity a Podpora sportu, mohou z rozpočtu města žádat prachatičtí sportovci. Letos se o peníze museli přihlásit do konce února a vůbec poprvé to bylo možné elektronickou formou. Na podporu sportu byla částka o 400 tisíc korun vyšší než v minulých letech, o 100 tisíc korun pak Prachatičtí navýšili sumu v případě kategorie volnočasové aktivity.

Městský úřad v Prachaticích.Zdroj: Hanka RabenhauptováV programu Talentované děti a mládež radní hodnotili a rozdělovali sto tisíc korun mezi šestnáct žadatelů. Nejvíce žádostí bylo zaměřeno na sport, hudební nadání a podporu jazykových dovedností a volnočasových aktivit.

V kategorii volnočasové aktivity radní odsouhlasili rozdělení částky 800 tisíc korun mezi 56 žadatelů, se zaměřením zejména na kulturu, sport, vzdělávání a prorodinné aktivity.

V oblasti sportu se rozdělovala částka 2,3 milionu korun mezi 18 žadatelů, z nichž převážnou část tvoří sportovní kluby či spolky s pravidelnou činností, zaměřenou na podporu a výchovu mládeže. V kategorii volnočasové aktivity a talentované děti a mládež rozhodli o přidělení dotací rovnou radní, stejně jako v kategorii podpora sportu s výší dotace do 50 tisíc korun. O částkách nad padesát tisíc rozhodnou až na dubnovém jednání prachatičtí zastupitelé.

Vodňanka investuje do kuchyně

S žádostí o dotační peníze na rekonstrukci vzduchotechniky pro větrání školní kuchyně, výměně gastrovybavení a elektroinstalaci byla úspěšná ředitelka Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích Petra Sandanyová. Získala 1,68 milionu korun, což je polovina z celkových nákladů na renovaci školní jídelny. Petra Sandanyová ale plánuje, že k rekonstrukci dojde během letních prázdnin a provoz nové kuchyně bude spuštěn s novým školním rokem. Ředitelka Základní školy a Montessori mateřské školy Národka Hana Bolková připravuje podobný projekt. Opravovat má v plánu v roce 2025.

Nová jádra na Krumlovské

Bytový dům v Krumlovské ulici v Prachaticích.Zdroj: MěÚ PrachaticePřes 6,5 milionu korun mají Prachatičtí v rozpočtu na rekonstrukci sociálních zařízení v bytovém domě v prachatické Krumlovské ulici v domě s číslem popisným 734. Přesná cena oprav bude jasná v polovině dubna po výběrovém řízení na dodavatelskou firmu a hotovo by mělo být někdy v září. Současně budou vyzděna bytová jádra, nově vydlážděné podlahy a počítá se také s rekonstrukcí elektroinstalací a vzduchotechniky.

Plavci si zaplatí on-line

Ředitel Sportovního zařízení Prachatice představil města několik návrhů, které mají přispět k vyššímu komfortu návštěvníků, možnému rozšíření časové kapacity zařízení a udržení stabilní situace v rámci příjmů a provozních výdajů. Podklady pro investiční záměr týkající se rozvoje jednotného samoobslužného odbavovacího a pokladního systému ve Sportovním a relaxačním centru a na veřejném koupališti Hulák, jsou připraveny a rada vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení. Odhadovaná cena, týkající se doplnění systému je vyčíslena na 1,69 milionu korun bez DPH. Skutečnou cenu ukáže až výsledek výběrového řízení. „Prachatický krytý bazén i venkovní koupaliště Hulák poskytují velice kvalitní služby a zázemí jak pro relaxaci, tak pro kondiční plavce a sportovce. Od investice, která se týká doplnění platebního a odbavovacího systému si slibujeme zvýšení komfortu našich návštěvníků. Samotné odbavení při vchodu do areálu i při jeho opuštění bude probíhat plynuleji a efektivněji. Nově si návštěvníci dobijí permanentky přes e-shop. Předplatitelé budou moci nově využít propojení a sjednocení platebních systémů mezi krytým bazénem a venkovním koupalištěm Hulák,“ shrnul novinky pro návštěvníky ředitel sportovního zařízení Martin Kutlák.