Policie v Prachaticích vydala souhrn dopravních nehod, od kterých jejich viníci odjeli. Podle informací policejní mluvčí při nich sice nebyl nikdo zraněn, ale škoda jde do desítek tisíc korun.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Dopravní policisté by potřebovali případné svědky k nehodě, která se stala od pěti ráno v pondělí 11. března do zhruba půl deváté ve středu 20. března na autobusovém nádraží ve Staších. Někdo tam totiž narazil do okapu a podbití střechy u domu. Z místa dotyčný odjel, aniž by kontaktoval majitele objektu. „Předběžná škoda na objektu je vyčíslena na dvacet tisíc korun,“ upřesnila mluvčí Policie v Prachaticích Martina Joklová.

V čase od půl třetí odpoledne v pondělí 18. března do sedmi hodin ráno ve středu 20. března narazil neznámý šofér do mercedesu. Nehoda se stala na sídlišti Míru ve Volarech, kde majitel zaparkoval osobní Mercedes-Benz E 0250. Škoda po nárazu je dost vysoká, předběžně ji policisté vyčíslili na padesát tisíc korun.

Na prachatickém Velkém náměstí během dvou hodin parkování někdo zničil zaparkovanou Škodu Superb. Do auta neznámý řidič naboural v době mezi půl desátou a půl dvanáctou hodinou dopoledne. Škodu policisté odhadli na dvacet tisíc korun. Majitel superbu má v tomto případě velkou výhodu, kamery na Velkém náměstí v Prachaticích by mohly viníka srážky, který od nehody odjel, odhalit.

Dopravní policisté ústy mluvčí Martiny Joklové žádají o pomoc případné svědky popsaných nehod o informace. „Informace k dopravním nehodám je možné dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158,“ vyzvala případné svědky policejní mluvčí.