„Šlo vlastně o splněný slib z dubnové besedy, kdy oba pánové slíbili, že až na podzim dotočí pátou sérii Zmizelé Šumavy a zároveň vyjde i druhý díl knihy, přijedou ji pokřtít právě do Volar. A protože se sliby mají plnit, tak tu jsou. A protože se seriál začne vysílat až tuto neděli, byli volarští vlastně prvními diváky,“ vysvětlil opakovanou návštěvu autorů knihy i televizního pořadu ředitel volarského KICu Jaroslav Pulkrábek.

Samotného křtu, při němž byla použita Volarská Zlatá, se role sudiček ujaly volarské knihovnice Ladislava Škrnová a Marcela Zvonková, jelikož, jak uvedl Jaroslav Pulkrábek, nikomu široko daleko neprojde rukama tolik knih jako jim, a tak jistě ví, co jim do života popřát. Hudební stránky se ujal písničkář Toník „Yetty“ Jelínek.

Právě představenou pátou řadou by seriál měl končit, knižní podoby se však zatím dočkalo pouze čtyřicet příběhů. „Počítáme s třetí knihou, ve které bude jak poslední zfilmovaná desítka, tak dalších deset dílů, které však natočeny nebyly, protože to již nešlo. Nebyla již místa, reálie a vlastně ani osoby, které by šlo zachytit,“ prozradil režisér Jan Fischer.