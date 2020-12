Za vraždu byl stíhán společník poškozeného ve firmě Jindřich K. (27), který podle obžaloby sháněl někoho, kdo by poškozenému zabránil v úmyslu zrušit firmu závislou právě na jeho živnostenských oprávněních. Tomáš T. (21) pak najal na tuto „práci“ Karla N. a Vlastimila P.

Ten se přiznal, že Václava P. uškrtil. „Nic nedělal, seděl, nebránil se,“ popisoval krajskému soudu. Karel N. tvrdil, že od volantu za jízdy škrcení neviděl. Jindřich K. opakoval, že vraždu nezadával, myslel prý, že poškozeného třeba zmlátí. Výpověď Tomáše T. označil za zcela smyšlenou. T. prý zneužil důvěry a informací z firmy, kde se bez omezení pohyboval. Na odstranění Václava P. jednal ve vlastním zájmu a akci si sám financoval a telefonicky řídil. Podrobnosti z hlavního líčení jsme přinesli zejména 2. a 16. prosince 2000.

Čtyři roky mezi soudy

Rozhodnutí vynesl krajský soud 10. ledna 2001. Jindřicha K. uznal vinným účastenstvím na vydírání, Tomáše T. účastenstvím na vraždě, Vlastimila P. a Karla N. vraždou ve spolupachatelství. Jindřichu K. vyměřil trest jednoho roku vězení nepodmíněně a propustil ho na kauci z vazby, Tomáši T. dal 13,5 roku, zbývajícím dvěma po třinácti letech.

Vrchní soud v Praze jako odvolací uznal 23. dubna Jindřicha K. vinným účastenstvím ve formě návodu na vydírání spáchaném nejméně se dvěma osobami a uložil mu odnětí svobody na šest roků. .

Ústavní soud v prosinci toto rozhodnutí zrušil a věc se vrátila do Budějovic. Krajský soud pak v srpnu 2003 Jindřicha K. potrestal odnětím svobody na pět let. „Motiv měl jen on,“ dodal předseda senátu. Přestože jeho jednání směřovalo jen k pohrůžce či násilí, nelze přehlédnout následek – usmrcení mladého člověka, a nízký motiv obžalovaného, tedy zajištění jeho obchodování. „Nižší trest než pět let by krajský soud nemohl považovat za takový, který by plnil účel …“ Vrchní soud odvolání K. odmítl.

Nejvyšší soud v lednu 2005 po dalším dovolání „šermoval“ pojmem "s dalšími dvěma osobami“ a uzavíral, že K. se dopustil jen návodu k „obyčejnému“ vydírání. Podnět návodce nikterak spáchání tohoto činu neusnadňuje. Jindřichu K. vyměřil za vydírání osmnáct měsíců ve věznici s dozorem.