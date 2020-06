Obžalovaný vypověděl, že s dívkou se chytli kvůli drogám, které brala. Začala mu vyhrožovat, že řekne, že do klubu je tahá on. Ve zkratu popadl koště a začal ji bít; není si vědom, že by do ní kopal. Neví, jestli se bránila. Když přestal, řekla mu, že je jí špatně, a šla do koupelny. Pak ji na pokoji našel mrtvou. Marně se pokoušel o umělé dýchání, masáž srdce…

Další dívka z baru jako svědkyně řekla, že ji obviněný v noci požádal, aby se šla na kolegyni podívat, že ji zmlátil a neví, co s ní je, že je asi v bezvědomí. "Nevím, proč jsme nevolali záchranku, zpanikařila jsem," řekla. Petr telefonoval vedoucímu a ten chtěl, aby zavolali policii. "My se ale chtěli ještě chvíli vyspat," řekla dívka. Vedoucí uvedl, že mu obžalovaný volal snad desetkrát. "Opakoval stále totéž, že Danu zbil," řekl svědek. V 05.30 mu B. dal k telefonu kolegyni a ta ho ubezpečila, že je Dana v pořádku, že se jen potřebuje vyspat. V 8.30 mu sdělili, že odjela taxíkem do Budějovic, a až odpoledne se dozvěděl o její smrti.

Druhý den Petr B. řekl o události přítelkyni, odpoledne i děvčatům z klubu, když přišla do práce, pak vyhazovači, kterého požádal, aby oznámil policii, že Danu zabil, protože on sám na to nemá sílu. Vyhazovač řekl, že podívat se na ni nešel, ale zavolal… Svědkové hovořili o tom, že ti dva spolu "chodili, nebo co"- bydleli v klubu v jednom pokoji, hádali se "jak v běžném manželství".

Brutální útok

Znalci konstatovali hematomy asi na 40 procentech těla mrtvé, zlomené nosní kůstky. Na místě činu byla nalezena natřikrát zlomená násada koštěte. Poškozená podle nich zpočátku, než se dostavila porucha vědomí, musela trpět intenzívní bolestí a obávat se o život. Znalci uvedli, že příčinou smrti bylo vdechnutí zvratků, ale že život dívky ohrožovala i utrpěná zranění. Pokud by se odborná pomoc dostavila do několika desítek minut, patrně by se podařilo dívku zachránit. Analýza jejích vlasů prokázala, že nejméně několik měsíců užívala pervitin ve stupňujících se dávkách; opakovaně jej aplikoval i obžalovaný.

Státní zástupce měl za prokázané, že obžalovaný si průběh svého brutálního útoku uvědomoval, věděl, že jím může poškozenou usmrtit, a pro případ, že se tak stane, byl s tímto následkem srozuměn. O tom obhájce nebyl přesvědčen, podle něho vedla jeho mandanta k jednání obava, aby Dana T. nezavlekla drogy do klubu. Doznává, že ji po hádce kvůli tomu napadl. Když však pokoj po útoku opouštěl, nedávalo chování poškozené "jednoznačný signál, že by její zdravotní stav měl vést ke smrti". Po návratu k ní podnikal oživovací pokusy. "Je smutným faktem, že nezavolali lékaře," řekl obhájce. Obviněný se ale nesnažil čin zakrýt, zbavit se odpovědnosti. Až na zhmoždění plic byla ostatní zranění podle znalců způsobena útokem převážně lehčí a střední intenzity. Jeho jednání bylo určitě surové, déletrvající, ale není důkaz, že by bylo vedeno se srozuměním s usmrcením, mínil obhájce. Petr B. v závěrečné řeči uvedl: "Činu velmi lituji a hluboce se za něj stydím. V žádném případě jsem slečnu T. nechtěl zavraždit, chtěl jsem jen, aby nenastal problém s drogou v klubu…"

Senát uzavřel, že obžalovaný nepoužil střelných zbraní, nože apod., a neútočil na taková místa těla, aby se dalo říci, že byl srozuměn s tím, že jeho jednání povede ke smrti poškozené. Způsob jeho útoku směřoval ke způsobení mučivých útrap. "Přitom s takto mimořádně brutálním napadením se soud dosud nesetkal," dodal předseda senátu. Obžalovaný podle soudu jednal v úmyslu způsobit těžké zranění, přičemž nedbalostí zavinil tragický následek: "Musel si být vědom, že poškozená je těžce zraněna, a přesto ji zanechal bez pomoci. Bohužel k události vedl ale i náhled, sdílený ostatně mnoha lidmi, že totiž živí-li se dívky tímto způsobem, lze k nim přistupovat asociálně a nelidsky," dodal předseda senátu. "Ani tato děvčata však nepřestávají být lidmi . . . ."

Vzhledem k mimořádné brutalitě činu vyměřil soud Petru B. za ublížení na zdraví s následkem smrti trest nad polovinou sazby - na devět let odnětí svobody. Obžalovaný se neodvolal. Trest mu byl od roku 2006 ze zdravotních důvodů opakovaně přerušován a od výkonu jeho zbytku bylo v roce 2011 upuštěno.