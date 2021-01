Před okresním soudem probíhalo hlavní líčení obviněných z loupeže, porušování domovní svobody a násilí proti skupině obyvatelů. Mělo k tomu dojít v poklidném penzionu na Hluboké mezi dvěma klany olašských Romů, brněnskou a ostravskou „keški“.

Zdroj: Deník Jsou jakžtakž zadobře, sjíždějí se na svatbách, pohřbech, hostinách a občas se pojmou jako druh a družka, psal náš list. K „uspořádání“ vzájemných vztahů si budějovický soud předem opatřil detailní mapku, kdo s kým jak je příbuzný, jaké užívají přezdívky atd. od brněnského státního zastupitelství, které se klany zabývalo opakovaně.

Pak jednou Čurdovi z pejreských utekla Japonka, matka jeho dvou dětí, ke Zlatovi z bandyovců. Olašská samospráva to odsoudila a v rámci zvyklostí dohodla, že Zlatova rodina zaplatí ochuzenému Čurdovi za Japonku odstupné 70 000 korun. Čurdův strýc Čoko ale nevyčkal stanoveného termínu, praštil Ciťátka z druhého klanu něčím do hlavy a prohlásil, že když Lakatošovci do 24 hodin neopustí Ostravu, někoho zabije. Ti se pro jistotu odstěhovali z města.

Výprava

Bumbu pak zastihne na obědě v Brně telefonát sestry, že doma v Prostějově nemá dceru Sonitu (Mercedes) a že ji asi unesli na Hlubokou do penzionu, kde pobývá Вeáš, otec zhrzeného Čurdy. Šest Romů klanu sedá do auta a jedou pro ni.

Podle obžaloby Bandy s pistolí a Bumbo s tyčí požadovali po Beášovi peníze, Herečce z podprsenky odcizili 20 000 korun, ostatní výhrůžkami zabitím zaútočili „plnou silou“ tyčemi na Pickiho a vyvedli z pokoje plačící 12letou Dajánku, dceru Herečky a Pickiho.

To všechno obvinění popřeli, do penzionu prý vešli neozbrojeni otevřenými dveřmi a když dceru nenašli, odešli. Nikoho nenapadli, nic neukradli.

Únos Mercedes na Hlubokou se ukázal být planým poplachem, oznamovatelka nevěděla, že dívenka v tu dobu pomáhala strýcovi. Unesli ji prý ale pejreští o půlnoci téhož dne. Policie ji našla za tři dny v nemocnici v Ostravě se zlomenou nohou.

A tuhlo dál. 18. července ve 3.30 Beáš, Čoko a další vnikli do domu Josefa Lakatoše, bratra a švagra obviněných z Hluboké a strýce Japonky, zbili ho a Beáš mu z pistole prostřelil břicho. U budějovického soudu později jeho příbuzní budou nabízet novinárům pohled na jizvu.

Se zásahovkou

Výpovědi aktérů u budějovického soudu jsou podrobně v Deníku 6. května 2008. Po zkušenostech z předchozího dne, kdy se do sebe oba tábory pustily i v soudní síni, povolala mladičká soudkyně policejní zásahovku v plné zbroji. Bandyovi se ale k jednání omluvili a byl klid. Beáš, předvedený z vazby s obviněním z vraždy, popsal také druhý únos Mercedes - zamilovala se prý do jeho syna Luciana, ale její rodina s tím nesouhlasí…

Proces zpestřil dopis zmocněnce Unie olašských Romů Josefa Stojky ostravské senátorce Lianě Janáčkové s žádostí o pomoc vyřešit napětí mezi moravskými Romy. List přečetla v úvodu jednacího dne soudkyně. Stojka varuje před eskalací situace a navrhuje jednání o ní na nejvyšších místech…

Ten den vypovídali přepadení hosté penzionu. Herečka prohlásila, že jí peníze z podprsenky nikdo nevzal, bylo horko, tak si triko roztrhla sama. Peníze pak našla doma při úklidu věcí její malé. Ta potvrdila, že je našla v penzionu, když tam maminka nebyla. Nevěděla, čí jsou, tak si je nechala. Když ti druzí Romové vešli, dveře penzionu nebyly úplně uzavřené. Pistole neměli a řekli, že hledají nějakou holčičku. Že byli druha do hlavy, to jí řekl on.

Státní zástupkyně shrnovala, že došlo k velmi emotivnímu jednání především ze strany obžalovaných, k jednání, které je u romské komunity tradičně hlasitější, ale které v tomto případě nenaplňuje znaky stíhaných trestných činů. Podle ní nešlo ani o přestupek. Soud tak také rozhodl a obžalované obžaloby zprostil.

Případ Mercedes pak pokračoval u prostějovského soudu procesem se dvěma jejími „únosci“. Skupina vedená Luciánem Danišem narvala dívku do auta. Přitom jí zlomili nohu. Banda umístila zraněnou ke členovi ostravského klanu, tomu se dívky zželelo a odvezl ji druhý den do nemocnice na pojistku své dcery. Podvod však zdravotníci odhalili. Podle příbuzných si Mercedes nohu zlomila při pádu na schodech… S Luciánem se měli rádi, odjela s ním dobrovolně, prohlásila její matka. Soud ale rozhodl o vině obou únosců, Luciánu Danišovi dal čtyři roky, Richardu Rafaelovi rok. Oba se odvolali a nakonec snad vyvázli s podmínkami.