Nereagoval na jejich výzvy (slyšel prý až tu druhou, protože měl na hlavě motoristickou přilbu) a odhodil proti nim funkční ruční obranný granát RG F1. Nevybuchl jen proto, že nedošlo k vytržení přepravní pojistky, ale k deformaci jejího kroužku (podle znalců při pokusu o odjištění). Sedm osob bylo v tu chvíli asi deset metrů od něho, dalších dvanáct asi 30 metrů.

Kromě toho bylo zjištěno, že si vedle zmíněného granátu bez povolení opatřil a přechovával samonabíjecí pistoli a náboje ráže 6,35 mm, upravenou brokovnici a brokovou kozlici.

Podle obžaloby tak Pavel P. spáchal pokus trestného činu obecného ohrožení a trestné činy nedovoleného ozbrojování.

U soudu tvrdil, že by granát nikdy nepoužil. Vysvětloval, že byl nepravomocně odsouzen na čtrnáct let, což pociťoval jako velkou křivdu a nespravedlnost. Vrchní soud mu prý také později trest zkrátil na polovinu. Rozhodl se vězení vyhýbat. Opatřil si proto i ten granát. Měl mu poskytnout další možnost úniku.

Zdroj: DeníkBudějovický soud mimo jiné přečetl výpověď svědkyně, která obžalovanému měla zmíněný granát dodat. Koupili mu jej prý od neznámého muže v nonstopu za čtyři tisíce. Uvedla, že jej Prošek měl mít na obranu, protože ho měli „nahánět policajti“ a on nechtěl do basy, to prý radši umře a čím víc jich vezme s sebou, tím líp. Obviněný prohlásil, že je to naprostý nesmysl, takovou ženskou že nezná. Jak tedy ke granátu přišel, to neřekl. Záměr Pavla P. nenechat se zavřít potvrdila i svědkyně, na jejíž adresu si obviněný nechal poslat padělané doklady.

Videozáznam z odpálení zajištěného granátu potvrdil, že byl funkční.

Podle obhájkyně její klient chtěl ukázáním granátu jen vyvolat zmatek mezi zasahujícími policisty. Když viděl, že je situace bezvýchodná, zneškodnil jej a odhodil, aby jej neměl při zatýkání u sebe.

Krajský soud v únoru 2010 uložil Pavlu P. osm let, deset měsíců a 27 dnů vězení za pokus trestného činu obecného ohrožení a za nedovolené ozbrojování. Mohl za to dostat 12 – 15 let, ale protože sankce spolu s nevykonaným zbytkem trestů minulých nesmí přesáhnout v souhrnu 15 let, musel soud z maxima „ubrat“. Vrchní soud odvolání P. zamítl.