Dále Hejna 9. listopadu usmrtil opakovanými údery do hlavy láhví od becherovky 56letého muže v jeho bytě v Praze. Odcizil 50 000 Kč, prsten za 45 000 a další věci. Tělo bylo nalezeno na místě asi za týden. 23letý Hejna se v roce 2004 u soudu v Českých Budějovicích přiznal a odmítl vypovídat.

Kamarád "pomáhal"

Z prvních dvou vražd byl obžalován i Marek D. (31). Ten u soudu obsáhle vysvětloval, že Hejnovi jen pomáhal zakopávat ty lidi, chtěl prý pomoci kamarádovi, který tvrdil, že mu někdo vyhrožuje, ten první člověk že mu něco dlužil a že se pohádali. Tělo dali do igelitového pytle a zakopali.

Ve druhém případě za spoluobžalovaným přijel na chatu. Vypověděl, že tam seděl na verandě, pil rum a byl "mimo". Řekl mu, že jestli má silný žaludek, něco mu ukáže, a zavedl ho do sklepa, kde ležel mrtvý člověk. "Ani ve snu mě nenapadlo, že se něco podobného může stát ještě jednou, ale když už jsem pomáhal jednou, napodruhé jsem byl postaven před hotovou věc, nevěděl jsem, co bych měl jiného udělat," řekl u soudu. Natáhl mrtvole igelitový pytel na hlavu, omyl krev na zemi, kamarád nacouval autem ke sklepu, tělo naložili a opět zakopali.

A „zapletl“ se ještě jednou. Hejna se ho telefonem ptal, jak by měl udeřit člověka, kterého chce omráčit, znehybnit. Řekl mu prý, že neví, asi do temene. Na dotaz soudu, co si myslel, že Hejna chystá, odpověděl: „Já mu jenom řekl, jak by to bylo nejlepší udělat – bude to tady znít hloupě, ale jsem z venkova, dvakrát, třikrát za rok jsme zabíjeli prase, a tak vím, že je hlava tvrdá…“ Kamaráda prý ale přesvědčoval, aby neblbnul. Zmíněný hovor policie zaznamenala. Hejna se D. ptá, jestli je lepší bodnout kudlou pod žebra, nebo rána do hlavy…

D. soudu řekl, že je mu líto, co se stalo. Je prý neomluvitelné, že hned první vraždu neoznámil, mohlo to možná zachránit další dva životy. "Za to si zasloužím trest, ale nechci být odsouzen za to, co jsem neudělal," dodal s tvrzením, že se na střílení nepodílel.

Znalci přizvaní obhajobou mínili, že činy nezapadají do struktury osobnosti obžalovaného Hejny - najednou se prý něco stalo, došlo ke zlomu, byť není jasné, co jej způsobilo. Byl překročen práh, prolomeny zábrany, po prvním otřesu se srovnal s myšlenkou, že je vrah, a bezprostředně poté se dopouští další vraždy. Pokud je tento nově nastavený mechanismus chování zastaven, může se dotyčný vrátit k původnímu vzorci chování, ujišťovali…

Krajský soud v Českých Budějovicích v roce 2004 uložil 23letému Hejnovi za trojnásobnou vraždu v úmyslu získat majetkový prospěch výjimečný trest odnětí svobody na 25 roků. Marka D. uznal vinným trestným činem nadržování a poslal ho na tři roky do vězení.

Vrchní soud v Praze v únoru 2005 Hejnovi zpřísnil trest na doživotí. Odvolání žalobce ve věci Marka D. zamítl a ten se po odpykání trestu osvědčil.

V roce 2009 podal bratr poslední oběti návrh na povolení obnovy řízení v této věci – pochybuje prý, že Hejna skutek jím popisovaným způsobem spáchal, a mínil, že bratra zabil někdo jiný. Soudy všech stupňů jeho podání zamítly či odmítly.