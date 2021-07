Jednou za ní přišel jiný muž. Představil se jako S. (28), ale ve skutečnosti to byl František K. (45). Řekl, že jí s vrácením peněz pomůže, protože má s dlužníkem nevyřízené účty. Poté dotyčného skutečně přivedl a podepsali s ní splátkový kalendář - on jako svědek.

Onen svědek pak za ní jednou večer přišel s tvrzením, že byl napaden lidmi kolem jejího dlužníka kvůli tomu, že dosvědčuje ono uznání dluhu. Rozbili mu auto, které potřebuje opravit, a chtěl na to od ní 70 000 korun jako odškodnění za tu službu. Nakonec mu je dala, prý aby byl klid.

Pak jí zase volal dlužník M., že byl napaden a zraněn naopak panem K., a že je v nemocnici. Činil ji za to odpovědnou, prý si ty lidi na něho najala, a chtěl náhradu. Prý si pro peníze posílá bratra.

Dostavil se k ní třetí kumpán S. a chtěl padesát tisíc. Odmítla mu je dát. Za chvíli jí zavolal K., že je u výslechu na policii, a znovu po ní chtěl, aby S. dala ty peníze, jinak že ji obviní z toho, že si ty lidi na něho najala.

Pochopila, že jsou všichni domluveni, a podala trestní oznámení. Sepsala si taky poznámky o případu a předala je z opatrnosti právníkovi a dceři, kdyby se jí něco stalo.

Okresní soud v Českém Krumlově uvěřil poškozené. Její svědectví potvrzují zmíněné poznámky i záznamy telefonického provozu tehdy jí dlužník M. volal 40krát, „vyjednavač“ K. 54krát, obvinění spolu komunikovali 195krát… Uznal trojici vinnou přečinem podvodu ve spolupachatelství a „vyjednavače“ Františka K. také vydíráním.

Spoluobžalovaní relativně mírný rozsudek vzali, K., který s předchozím odsouzením dostal souhrnných 32 měsíců do věznice s ostrahou, se odvolal. U krajského soudu své přání redukoval jen na to, aby mohl alespoň pykat v mírnějším dozoru, ale ani v tom ho nevyslyšeli. Podle předsedy senátu krumlovský soud pregnantně zhodnotil důkazy, okolnosti případu i osobnost obviněného. Přitěžuje mu dvanáct předchozích odsouzení, v níž alternativní tresty nevedly k jeho nápravě, nového skutku se dopustil ve zkušební době. Bezohledně zneužil 66letou paní, neštítil se jí vyhrožovat nepravdivým obviněním. Trest za to uložený je podle krajského soudu spíše mírný. Rozsudek je v právní moci.