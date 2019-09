Po téměř třiceti letech se totiž rozhodli obnovit přeshraniční běh. Poprvé běželi v roce 1990 v euforii z čerstvě nabyté svobody po silnici z Prachatic do Pasova a byli u historicky prvního porevolučního setkání vedení města Prachatice a německého Pasova. Letos se vydali na trasu o něco kratší, do Grainetu. Obě města spojuje nejen středověký obchod se solí, ale také mnohaleté partnerství.

V sobotu 14. září se na start štafetového běhu v Prachaticích postavili dva z původních tehdejších běžců Jan Kocourek a Michal Polomský. Do party vzali Kamila Štěpána, Josefa Štemberka a Františka Bicana. Prachatičáci vyrazili ve žlutých dresech s logem Zlatá stezka Run. O pomyslný startovní výstřel se postaral prachatický starosta Martin Malý, nechyběl ani grainetský starosta Kaspar Vogel, který přál mnoho zdaru a následně s místostarostou Janem Klimešem a zastupitelem Petrem Kolínem vítal běžce v cíli.

Pětice českých běžců se vydala šumavskou krajinou se zastávkami ve městech a obcích ležících na historické Zlaté stezce. Ve Volarech je čekal zastupitel Roman Kozák v Českých Žlebech starosta Stožce Miroslav Karabec. „První zastávka na české straně byla na hřbitově v dnes již zaniklé obci Cudrovice. Neopomněli jsme zastávku u hrobu Krále Šumavy Bohumila Hasila,“ upřesnil organizátor celé akce Jan Kocourek.

Asi ve dvou třetinách trasy, na hraničním přechodu České Žleby – Bischofsrerut, který je označován jako Mechový potok, na české běžce čekala parta běžců z bavorského Grainetu. „Společně jsme pak doběhli až do Grainetu. Na německé straně jsme se zastavili v kapli zaniklé obce Leopoldsreut a na rozhledně Haidel ve výšce 1 166 metrů nad mořem, odkud je Šumava jako na dlani,“ upřesnil Jan Kocourek.

Obnovený běh přes hranice do partnerského města Grainet by mohl mít v příštích letech pokračování. Štafetový kolík je v současné chvíli na německé straně, a tak je možné, že v příštích letech se bude vybíhat právě odtud. Grainetský starosta Kaspar Vogel při startu v Prachaticích zmínil, že spojení a přátelství obou měst na Zlaté stezce trvá několik století. Na původní obchodní spojení může snadno navázat to sportovní.