Prachatice – Základní škola Zlatá stezka 240 pořádá 25. a 26. ledna Den otevřených dveří. Všichni zájemci z řad rodičů, dětí i široké veřejnosti se mohou v tyto dny seznámit s prostředím, vybavením a výukou na naší škole.

Ilustrační foto. | Foto: Kamil Vávra

Zápis na všechny čtyři prachatické školy se uskuteční v pátek 5. února od 14 do 17 hodin a v sobotu 6. února od 9 do 11 hodin. Na naší škole proběhne opět „netradiční“ zápis. Letos v duchu motta: „Jedna, dva, tři, čtyři, pět, obletíme celý svět. A pak tiše, jako myšky, vrátíme se do školičky“ – budeme cestovat po naší planetě Zemi. Na každém světadíle děti čeká nějaký úkol.

Budou počítat s tučňáky, sportovat s klokany, přiřazovat africkým zvířátkům písmena, s Indiánkou si vyzkouší, jak ovládají tužku a děťátku zazpívají či zarecitují. Cestou budou sbírat za splněné úkoly letadélka na svou „letenku“. Paní učitelky touto formou zjistí, jestli už je budoucí prvňák připraven do školy nastoupit. Na každého z dětí čeká i dárek vyrobený staršími spolužáky.

Dění v naší škole můžete sledovat na webových stránkách www.zlatastezka.cz, kde mohou zájemci také najít veškeré potřebné kontakty.



Jaroslava Urbánková

ZŠ Zlatá stezka