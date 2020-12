„Mnoho let jsem bojoval se stavebním úřadem a pak jsem další léta rozdýchával, že jsem ho nemohl postavit podle svého,“ popisuje dnes Richard Fiala.

Před několika týdny dosáhl prachatický podnikatel další mety. Získal cenu Živnostník roku 2020 na Prachaticku od Jihočeské hospodářské komory v Prachaticích. Jedním z důvodů, proč ocenění získal, byly pochvaly od zákazníků za vstřícný přístup a přísnou kontrolu kvality odvedené práce.

Původně malá firmička na zemní práce Richarda Fialy se rozrostla na desítky strojů všeho druhu jako buldozery, válce, nákladní auta, bagry či traktory. A má patnáct zaměstnanců. „Časem se mi to trochu vymklo,“ směje se. Práce má tolik, že jí musí odmítat a když si soukromník usmyslí, že chce zrovna Richarda Fialu, musí si počkat mnohdy i rok. „Zastávám názor, že každý má dělat, co umí a nemotat se do jiných věcí. Proto děláme jen zemní práce a nestavíme domy,“ vysvětluje s tím, že jeho zákazníky jsou především města a obce nebo stavební firmy. Práce je dost. „Beru ale jen tolik, abych byl schopný uhlídat kvalitu odevzdaného díla. Nechci řešit reklamace,“ říká Richard Fiala, jehož firma pracuje maximálně v okruhu pětadvaceti kilometrů od Prachatic. Firma má omezené kapacity a její majitel je navyšovat nechce.

Richarda Fialu pochválil i prachatický starosta Martin Malý, podle jeho slov zároveň výborně zvládá komunikaci s lidmi v místě, kde jeho firma pracuje a omezuje například vjezd na soukromé pozemky. „V drtivé většině je vše v klidu. Občas se najde někdo, komu se to nelíbí. Zatnu zuby, vyslechnu si jeho názor a snažím se vyjít vstříc,“ popisuje a dodává, že lidi chápe: „Mít rozkopanou cestu u domu není úplně komfortní.“

Lidé se mnohdy zlobí, že to trvá dlouho a že firma pracuje nesmyslně. „Lidi si o nás kolikrát myslí, že jsme blázni, vykopeme díru na jedny trubky, položíme je a díru zahrneme. Pak zase kopeme další na stejném místě,“ směje se Richard Fiala. Vysvětlení je jednoduché. „Nejde vykopat jednu díru, všechny trubky tam naházet a zahrnout,“ vysvětluje. Vodovod, plyn, kanalizace a další věci jsou v jiných výškách, proto se musí kopat a zahrnovat postupně a několikrát. „Všechno má svůj technologický postup a my ho musíme dodržet,“ ujišťuje podnikatel s tím, že problém je i to, že spousty trubek a kabelů jsou sice v zemi, ale nejsou zakreslené v plánech. „Proto kolikrát opravujeme pár metrů a trávíme tam neúměrně dlouho času. Lidi si myslí, že práce schválně protahujeme. Tak to ale rozhodně není,“ uzavírá Živnostník roku 2020 Richard Fiala z Prachatic.

Richard Fiala



- Podnikat v Prachaticích začal v roce 1995 s jedním malým bagrem, od té doby se firma rozrostla a má jednu z největších flotil stavební techniky na Prachaticku a zaměstnává asi dvě desítky lidí.



- Zaměřuje se na zemní práce, opravuje komunikace pro města, obce i soukromníky.



- Disponuje několika desítkami strojů jako bagry, nákladní auta nebo třídiče zeminy i drtiče různých druhů. Veškerý materiál dokážou recyklovat.