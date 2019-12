Vánoce bez vánočního stromečku si umí představit jen málokdo. A stále jsou tisíce domácností, které zdobí stromky přírodní.

Prodej vánočních stromků. Ilustrační foto | Foto: Deník / Šimková Romana

V areálu prachatických Městských lesů budou stromky k mání až do pátku 20. prosince, vždy od 8 do 16 hodin.

V areálu volarských Městských lesů do středy 18. prosince od 7 do 11.30 a od 13 do 15.30 hodin.