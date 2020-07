Po letech může prachatický spolek Živá vila zase odemknout zájem Kralovy vily. Dnes ve středu 22. července dostal klíče k jejím dveřím.

Spolek má klíče od Kralovy vily. | Foto: Foto poskytla: Barbora Korytenská

„Pro nás je to satisfakce po čtyřech letech, zadostiučinění a ocenění naší práce, kterou jsme tam před lety udělali. Zároveň to vidím i jako velký závazek a zodpovědnost,“ říká Barbora Korytenská ze spolku, který v minulosti vilu už v nájmu měl a staral se o ni. Znovu se podařilo ji do nájmu po letech dostat červencovým rozhodnutím prachatických zastupitelů. Ve čtvrtek zástupci spolku podepíší nájemní smlouvu.