Navíc by byl ve své rodině už třetím Pilouškem, který se o stavbu zimního stadionu zasloužil. Ve Vyškově se hala jmenuje Zimní stadion Emila Pilouška, on tam totiž založil hokejový tým. "Jeho strýc byl zase zakladatelem zimního stadionu v Českých Budějovicích," vysvětluje Michal Piloušek na úvod a se smíchem dodává, že jejich rodina má zakládání zimních stadionů asi v krvi.

Přes Národní sportovní agenturu zjistil, že na postavení zimního stadionu je možné získat dotaci ve výši sedmdesáti procent uznatelných nákladů. „Jde o typový projekt a zimní stadion je možné postavit kdekoliv na zelené louce. Před několika týdny to vyšlo černé na bílém a o dotaci je možné požádat. Vybrat je možné ze tří variant,“ vysvětluje. Dotace jsou připraveny na dvouleté období a stačí na stavbu šesti zimních stadionů. „Prachatice mají pro získání takové dotace jedno velké plus. Jsou totiž jediným okresním městem v republice, kde zimní stadion chybí. Je reálné, že bychom si mohli na takovou dotaci sáhnout a hlavně těch sedmdesát procent je jistých,“ myslí si Michal Piloušek. V roce 2018 právě ve Vyškově původní zimní stadion odstranili a postavili zcela nový stadion s moderními technologiemi a revolučním systémem chlazení. "Byl jsem se tam podívat a byl jsem nadšený z toho, jak to udělali," popisuje.

Podle vybraného typu by takový stadion mohl vyjít na zhruba sto milionů korun. „Znamenalo by to asi pětatřicetimilionový podíl města,“ vypočítává. Se svým nápadem a možnostmi seznámil kolegy ze sdružení Živé Prachatice. Nápad konzultoval s prachatickým starostou Martinem Malým a dohodli se, že zjistí veškeré podrobnosti. „Příští týden máme schůzku. Potom bych chtěl s projektem, který je připraven a zpracován odborníky, seznámit další kolegy zastupitele,“ odhaluje postup.

Ujišťuje, že za poslední čtyři roky technologie chlazení a následné rekuperace udělaly obrovský skok. Díky tomu se až o tři čtvrtiny snížily provozní náklady na chod. „Navíc jsem zjistil, že v Jihočeském kraji mají Prachatice největší spádovou oblast lidí, která by na zimní stadion jezdila, proto by Prachatice byly pro získání dotace od sportovní agentury prioritní. K tomu vyšlo najevo, že hlavní podíl mezi zákazníky nemají hokejisté, protože tu hokejový oddíl ani nemáme, ale jsou to hlavně lidé na veřejné bruslení, kteří dokáží za rok zimnímu stadionu vydělat až sedm set padesát tisíc korun, nebo amatérští hokejisté a školy,“ vysvětluje Michal Piloušek.

Zimní hala by mohla být zároveň místem, kde by se daly pořádat koncerty a další kulturní akce. Michal Piloušek má v tuhle chvíli vytipovaná tři místa, kde by mohla taková hala stát, může to být škvárové hřiště, parkoviště u Klimy nebo bývalé nástupiště vojáků. „Projekt hodlám prezentovat začátkem února na jednání zastupitelů. Třeba padnou i další místa,“ říká.

Cena kompletního vybraného projektu na objekt zimního stadionu je 250 tisíc korun. Město by se muselo postarat o projekt na napojení sítí a podat žádost o dotaci. „Pokud by se našlo místo, získali jsme dotaci a našli možnosti dofinancování městského podílu ještě letos, na podzim roku 2022 bychom mohli bruslit,“ uzavírá představu o zimním stadionu Michal Piloušek.