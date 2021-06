Prachatickým zastupitelům se nápad líbil, a tak svolili, aby Michal Piloušek zjistil více informací jak o provozu, tak o možnosti získání dotace. Padl i protinázor, proč mít zimní stadion, když ve městě není hokejový klub, ale Michal Piloušek tvrdí, že nejvíc peněz stadionům přináší veřejné bruslení. „Pak školní bruslařské výcviky či pronájem ledu hokejistům amatérům. Halu bychom naplnili a časem může být i klub,“ myslí si.

Starosta Martin Malý (Nezávislí) a zastupitel Michal Piloušek se domluvili, že chtějí obdobu zimního stadionu, který by se mohl postavit v Prachaticích, vidět na vlastní oči. „Osobně jsem mluvil s několika starosty měst, kde zimní stadiony fungují, a jeden zhotovitel Prachatice navštívil,“ popsal současnou situaci prachatický starosta. Podle něj je v jednotlivých městech velký rozdíl v kapacitě míst. Někde dokonce funguje společné financování veřejného i soukromého sektoru. „Pokud bychom mluvili o zimním stadionu, tak s menší kapacitou,“ vysvětlil Martin Malý. On a Michal Piloušek se chtějí vypravit do Jičína a Turnova, kde takové zimní stadiony mají.

Martin Malý se zimnímu stadionu podle svých slov nebrání. Je mu jasné, že takové sportoviště v Prachaticích chybí. „Sportovní a kulturní zařízení jsou většinou ztrátové. U menšího zimního stadionu to může být kolem dvou milionů korun. To mě překvapilo, čekal jsem mnohem víc,“ podotkl prachatický starosta. Na zkušenou by měli starosta a Michal Piloušek vyrazit o letních prázdninách. Možná ještě letos by tak mohli zastupitelé rozhodnout, zda zimní stadion opravdu chtějí. Žádat o dotace z Národní sportovní agentury ale s největší pravděpodobností nestihnou.