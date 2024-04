O víkendu čerstvé přívaly sněhu, v noci na pondělí zase mrzlo až "praštělo". Počasí na Šumavě v polovině dubna jaro nepřipomíná ani náhodou.

Víkend na Šumavě byl zasněžený a mrazivý. | Foto: Petr Moravec

Dost těžký výšlap měli v sobotu turisté při Military Death March, kterým v několika trasách uctili památku obětí Pochodu smrti. Chvíli jim na cestu svítilo sluníčko, pak se brodili po kolena ve sněhu. Předpověď meteorologů se vyplnila. Potvrdili to amaterští meteorologové z Volar Jan Procházka a Ivo Rolčík. Podle jejich měření totiž některé šumavské stanice zaznamenaly během soboty výšku sněhu 50 cm. "Jednalo se jak o naše meteorologické stanice na hraničním hřebenu Blatný vrch a Plechý, tak bavorské Velký Javor (Grosser Arber) a Chamer Hütte. V neděli 21. dubna ráno jsme uskutečnili kontrolu stavu spojenou s měřením sněhu a srážek na hřebenu Trojmezné. Sníh se od soboty jen mírně sesedl a přimrznul, jeho výška na profilech Plechý a Trojmezná ještě dosahovala hodnoty 48 cm, na Trojmezí 45 cm, na Třístoličníku (Dreisessel) 43 cm a v sedle Třístoličníku 40 cm," popsal Jan Procházka. Kvalita sněhu navíc umožnila po hraniční stezce na hřebenu Trojmezné i poměrně solidní sklouznutí na běžkách.

Nejen ve Vimperku padl mrazivý rekord

Na konci víkendu počasí ještě přitvrdilo, teploty padaly hluboko pod nulu. Na některých místech dokonce padaly teplotní rekordy. Celkem byly rekordní teploty zaznamenány na sedmi ze 160 stanic, které měří déle než 30 let. Mrazivý rekord z roku 1991 byl podle slov Františka Vavrušky z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích pokořen ve Vimperku, kde teplota spadla na mínus 4,5 °C. Ten poslední rekord z roku 1991 byl mínus 3,9 stupně," upřesnil pro Deník. Mrazivo bylo nad ránem i na kvildské stanici Perla, kde teploměr ukázal -10,6 ° C. V případě Perly ale nemají jihočeští meteorologové údaje za třicet let, a tak teplotní rekord není možné uvádět. Další jihočeský rekord byl na pondělní ráno zaznamenán v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, a to - 6,6 °C, poslední zaznamenaný je -6,4 °C v roce 2005. Ve Strakonicích klesla teplota - 4,1 stupně Celsia a o 0,2 stupně byl překonán rekord z roku 1991.

Webová kamera na Churáňově.Zdroj: www.chmi.cz

Zima to nevzdává, v noci zase padalo. Kvilda hlásí třicet čísel čerstvého sněhu

Podle webových kamer Českého hydrometeorologického ústavu byla pěkná zima na teploměrech některých stanic ve výšce pět centimetrů nad zemí. Například přízemní teplota na Churáňově byla v pondělí 22. dubna deset minut před šestou hodinou ráno mínus 11 stupňů Celsia. František Vavruška ale doplnil, že pro meteorology je relevantní údaj teploty naměřené ve výšce dvou metrů. Ta byla na stejném místě a ve stejnou hodinu mínus 6,8 °C.

Do pátku bude ještě vládnout zima

Zima se ale ještě nevzdává, podle předpovědi budou teploty na některých místech klesat až do pátku. V pátek přes den už k nám začne proudit teplejší vzduch a v neděli se teploty dostanou místy i nad dvacet stupňů. V souvislosti s tím, meteorologové varují před nebezpečím poškození vegetace. "Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot, nebo dýmování/zakuřování spalováním rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů," píše web chmi.cz ve výstraze pro příští dny.