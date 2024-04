/VIDEO/ Zima se do vyšších partií Prachaticka v noci ze středy na čtvrtek vrátila v plné síle. Kvůli sněhu v kopcích na silnicích I/4 a I/39 ve čtvrtek ráno uvízlo několik kamionů. Kolem desáté hodiny už ale byly všechny silnice k hraničnímu přechodu ve Strážném jen mokré a plně sjízdné.

18. dubna: Sníh na Prachaticku | Video: Deník/Jana Vandlíčková; Ladislav Beran; Ondřej Šafránek

„Vinou čerstvého sněhu je nesjízdná komunikace I/39 v Želnavě, uvízl tam kamion,“ informovala krajská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Dodala, že ráno byla nesjízdná i šumavská silnice I/4 ve směru Řasnice-Strážný. „Kvůli námraze a sněhu tam neprojedou nákladní vozidla.“ Během dopoledne, jak se teploty zvyšovaly, se zlepšila i situace v dopravě a kamiony se rozjely. Z Prachatic až do Strážného byly silnice po deváté hodině s opatrností sjízdné, vozovka mokrá a sníh už na ní nedržel.

Kolem osmé ráno sněžilo i v Prachaticích. Teploměr ukazoval nulu. Stejné teploty byly také ve vyšších polochách Prachaticka a chvíli se držel sníh i na silnici. Mezi osmou a devátou hodinou ráno mohli mít problém řidiči, kteří už přezuli na letní pneumatiky. I tak ale byly silnice s opatrností sjízdné. Po deváté hodině ráno, ale už bylo jen mokro a auta údržby silnic projížděla úseky se zvednutými radlicemi. Nebylo co shrnovat. Také kamiony uvízlé na Kubově Huti se po deváté hodině z místa dostaly a hlavní tah z Vimperka na Strážný se rozjel. Další komplikace už řidiči nehlásili.

Kdo plánuje výlet do hor, měl by se pořádně vybavit na zimu. Příděl sněhu prý ještě nekončí. „V pátek a sobotu čeká (některé) hory slušná sněhová nadílka, kterou už jsme neměli doslova několik měsíců. Nejvíce sněhu by mohlo napadnout ve vrcholových polohách Šumavy a Krkonoš. Celkové úhrny nového sněhu od dnešního rána (včetně sněhu, který už napadl) až do sobotního rána by mohly na hřebenech těchto hor dosahovat i 20-30 cm. Na ostatních horách většinou 10-20 cm,“ píše Český hydrometeorologický ústav. „Část sněhu nicméně během denních hodin roztaje, během pátečního dne a v sobotu by mělo být ale sněžení trvalejší.“

Čerstvý sníh leží na Kvildě. Podívejte se: