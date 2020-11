Ve fázi budování vozovkového souvrství na levé polovině stavby je v těchto dnech rekonstrukce silnice z Volar na Lenoru. Prachatickému deníku to řekl Vojtěch Kostiha, tiskový mluvčí skupiny Metrostav, která stavbu realizuje. Po novém povrchu levé poloviny vozovky se tak první řidiči projedou už v úterý.

Silnice I/39:

- Rekonstrukce úseku v délce 3 659 m. Součástí je oprava silnice v celé šíři a pročištění stávajícího systému odvodnění a opravě pěti propustů. Budou vyměněna svodidla a upraveny sjezdy.

- Cena za opravu je podle výběrového řízení stanovena na 44 972 218,48 Kč bez DPH.

- Zakázku provádí Společnost Soumarský most – Lenora, MTS Infra – MTS DS, Metrostav Infrastructure a. s.

Ještě posledních pár dnů je jízda možná pouze po pravé části silnice ve směru od Volar a kyvadlový provoz v části od Stögrovy Huti k odbočce na Soumarský most řídí semafor. „Pravá polovina, po níž se jezdí, ještě není ve finálním stavu a musíme na ní, po převedení provozu na levou polovinu dokončit obrusnou vrstvu vozovky,“ upřesnil Vojtěch Kostiha.

Uzavírka vinou opravy byla původně ohlášena do 25. listopadu. Před několika dny byla prodloužena do 3. prosince. To má podle informací mluvčího skupiny Metrostav svůj důvod. „Původní záměr byl zahájit stavbu 1. září. Jelikož jsme staveniště od ŘSD ČR převzali až 15. září, bylo nutné upravit přechodnou úpravu provozu. Samotná doba stavby je stanovena na osmdesát dnů,“ vysvětlil Vojtěch Kostiha.

DO 3. PROSINCE

Prvních čtrnáct dní oprav silnice od Volar do Lenory, někdy v polovině září, projíždějící řidiči poukazovali na to, že na stavbě aby řemeslníka pohledal. Opravy tam jsou pod drobnohledem řidičů. Na hraniční přechod Strážný jich tudy projedou stovky denně. Josef Král, oblastní ředitel společnosti Metrostav Infrastructure, a.s, který opravy provádí, už tehdy tvrdil, že firma pracuje s maximálním nasazením a podle harmonogramu.

Každopádně uzavírka silnice byla prodloužena do 3. prosince. Podle Vojtěcha Kostihy, mluvčího skupiny Metrostav, je na místě nejmodernější technika a zkušení lidé. „Děláme vše pro stihnutí termínu zprovoznění, například v případě nízkých teplot předehříváme podkladní asfaltové vrstvy,“ vysvětlil s tím, že opravy u Lenory nejsou pro firmu první akcí ve vyšší nadmořské výšce. „Na stavbě, používáme zvýšený počet hutnící techniky, a také homogenizér asfaltové směsi. Ten ji promíchává a plynule dávkuje do finišéru, který tak pracuje plynuleji,“ doplnil tiskový mluvčí.

Stoky podél silnice jsou nově nejen dokonale čisté, ale i hluboké. „Svodidla budou pouze na levé straně v úseku mezi železničním přejezdem a rechlemi u Lenory. Jinde nejsou navržená,“ odpověděl na otázku Deníku Vojtěch Kostiha.

DO ZÁKAZU JEZDÍ

Na konci minulého pracovního týdne byl výjezd od Soumarského mostu na hlavní silnici o něco složitější. „Přejíždí se přes dvě nové vrstvy asfaltu,“ popsal Ladislav Beran z Volar pro Prachatický deník. Upřesnil, že i když mají kamiony nad 7,5 tuny na silnici zákaz a musejí na hraniční přechod Strážný přes Vimperk, mnozí řidiči nákladních aut to nedodržují. „Potvrdili to jak stavbaři, tak šoféři aut osobních,“ dodal s tím, že do zákazu vjíždí nejvíc řidiči z Polska, Maďarska, ale Němci. „Já jsem viděl čtyři a výjimkou nebyly ani tahače pro dlouhé dřevo,“ zhodnotil Ladislav Beran.

Případná oprava objízdné trasy není v plánu. Jelikož je tam provoz povolen jednosměrně a pouze pro vozidla do 7,5 tuny, nepředpokládám, že dojde k poškození komunikace,“ zakončil Vojtěch Kostiha.