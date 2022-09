Druhá dotace sice činila šest set tisíc, ale téměř stejnou sumu museli Žernovičtí investovat ze svého. „Potřebovali jsme opravit místní komunikaci, která měla až do letoška jen nezpevněný a navíc po deštích z minulých let také poškozený povrch,“ popsala využití financí Petra Kleinová. V lokalitě se staví nové rodinné domy. „Proto jsme byli nuceni cestu opravit a vyšlo nás to na více než 1,2 milionu korun,“ upřesnila. Navíc vinou svažitého terénu musela být oprava provedena tak, aby by zajištěn odtok vody z komunikace. Původní povrch řemeslníci odstranili, kompletně urovnali a zhutnili. Až teprve poté položili nový asfalt. „Nechali jsme pročistit stoky podél cesty, svedli vodu a nechali udělat krajnice,“ popsala práce starostka Žernovic s tím, že v současné chvíli je všechno kompletně hotové a obyvatelé obce už mohou ke svým nemovitostem jezdit po novém.