Vlachovo Březí - Hlasy od voličů ve Vlachově Březí chtějí dvě SNK a dvě politické strany

O patnáct zastupitelských mandátů bude 10. a 11. října letošního roku usilovat ve Vlachově Březí celkem 60 mužů a žen. Kandidátní listiny s plným možným počtem kandidátů, tedy 15, předložily k registraci čtyři volební strany. Z nich jsou dvě politické strany (KDU-ČSL a TOP 09) a dvě sdružení nezávislých kandidátů (Pro Březí a Vlachovo Březí). Na počet je tedy volebních stran stejně, jako před čtyřmi roky jen s tím rozdílem, že tehdy kandidovaly stejné politické strany, jedno ze současných SNK a pak ještě jeden nezávislý kandidát.



Oproti minulým volbám dochází ve Vlachově Březí k nejzásadnější změně v rozdělení původní kandidátky SNK Vlachovo Březí, z níž část kandidátů se objevuje v novém SNK Pro Březí se současným místostarostou Jiřím Růžičkou jako lídrem. Důvodem mohou být názorové neshody i snaha získat více hlasů voličů spřízněných kandidátek a tím si zajistit na příští čtyři roky bezpečnější pozici v zastupitelstvu. Druhá možnost se ukazuje jako pravděpodobnější, navíc se SNK vedené do voleb současným starostou Lubomírem Dragounem podařilo na kandidátku získat jednoho ze tří současných zastupitelů za TOP 09 Václava Kužvarta, který před čtyřmi roky postoupil do zastupitelstva na základě preferenčních hlasů až z devátého místa.

ŽENY VERSUS MUŽI:20 : 80V absolutních číslech si sice ženy na kandidátkách ve Vlachově Březí oproti roku 2010 o jednu polepšily na 12, nicméně na procenta jich letos kandiduje o necelé čtyři procenta méně (20%). Z tohoto pohledu jsou na tom ženy nejlépe na kandidátce TOP 09, kde jich je 5, navíc hned na prvních dvou místech této kandidátky jsou právě ženy.



Podobně takticky se při sestavování kandidátky pro letošní komunální volby zachovala i TOP 09. Ta změnila lídra a do čela kandidátky postavila současnou zastupitelku Blanku Hebíkovou, která na počet hlasů postoupila do zastupitelstva z tehdy čtvrtého místa na kandidátce. Dvojkou na aktuální kandidátce TOP 09 je Anděla Hodová, která před čtyřmi roky skončila těsně před vstupem do zastupitelstva a ze čtrnáctého místa měla čtvrtý nejlepší výsledek za TOP 09 a byla tak prvním náhradníkem pro případ, že by se některý ze zastupitelů z této strany vzdal svého mandátu.



Největší počet kandidátů, kteří se ucházeli o hlasy voličů i před čtyřmi roky, nabízí SNK Vlachovo Březí vedené Lubomírem Dragounem. Jejich kandidátka má dvanáct stejných jmen. Osm stejných kandidátů jako v roce 2010 nabízí KDU-ČSL, kterou vede bývalý dlouholetý starosta Petr Kubašta. TOP 09 nabídne šest stejných kandidátů. Nejvíce nových tváří chce letos kandidovat ve Vlachově Březí za SNK Pro Březí vedeném Jiřím Růžičkou. Kromě něho za toto sdružení kandiduje stejně jako před čtyřmi roky ještě Michal Novotný a Luboš Majer.

Dnes přinášíme jména kandidátů za jednotlivé volební strany (v závorce je věk kandidátů ke dni podání žádosti o registraci) ve Vlachově Březí. Upozorňujeme, že o registraci volebních stran bude rozhodnuto po 18. srpnu. Přehled stran je řazen abecedně.

KDU-ČSL

Petr Kubašta (59)

Jan Hubáček (30), Lubomír Krankuš (27), Veronika Neumitková (29), Michal Honomichl (36), Martin Uher (25), Václav Fiedler (56), Ladislav Matoušek (46), Yveta Smolenová (30), František Šíma (37), Roman Šobor (29), Jan Fiedler (58), Jan Hubáček (52), Jaromír Řehka (63), Antonín Lenc (68)

SNK – Pro Březí

Jiří Růžička (41)

Michal Novotný (38), Ivana Veberová (50), Milan Pěsta (52), Jana Kužvartová (47), Josef Svěchota (43), Josef Předota (57), Luboš Majer (39), Marian Jungwirth (39), Jan Kouba (39), Zbyněk Řehořka (44), Luděk Chochola (64), Zdeňka Florianová (66), Richard Eichler (37), Rudolf Kalčík (44)

SNK – Vlachovo Březí

Lubomír Dragoun (55)

Pavel Kouba (45), Jaroslav Pokorný (49), Jindřiška Koubová (54), Antonín Lenc (36), Martin Nerad (52), Václav Kužvart (50), Vladimír Cais (53), Miloslav Hnát (58), Ivan Lauda (48), Zdeněk Neuberger (44), Petra Hubáčková (28), Bohuslav Vaněček (41), Michal Knopp (49), Josef Kluibr (43)

TOP 09

Blanka Hebíková (48)

Anděla Hodová (55), Jan Záhorka (26), Helena Dvořáková (38), Petr Daniel Varaus (26), Milan Mareš (46), Martin Kočovský (30), Michael Vaněček (34), Jana Vávrová (25), Jan Fiedler (34), Olga Smolová (24), Zdeněk Švancar (25), Jiří Fürbach (38), Gejza Gajdoš (60), Petr Varaus (59).