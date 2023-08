Obvyklá a běžně nudná cesta z práce z Rakouska se ve čtvrtek 10. srpna v noci změnila pro několik českých pendlerů mířících z Rakouska do Prachatic a Volar zážitkem jak vystřiženým z hororu.

Záchranná akce u Nové Pece. | Video: se svolením autora

Jako vždy kolem, když se vracejí ze směny, překročili po desáté hodině hranice a mířili přes Zvonkovou do Nové Pece a domů. A právě u Zvonkové cesta několika aut na pár hodin skončila. „Všimli jsme si, že u kraje silnice někdo leží, je jde o člověka, nám bylo jasné téměř okamžitě,“ popisoval jeden z pendlerů. Parta chlapů tak zastavila a vyrazili člověku ležícímu na silnici pomoc. Jenže v té chvíli se jim naskytl hrůzný pohled. Uprostřed vozovky ležela žena kolem padesátky s řeznou ránou na krku. „Jediné, co jsme od ní slyšeli, bylo, že už nechce žít. V té chvíli jsem si také všiml, že u její ruky leží ještě nůž,“ popsal pro Deník s tím, že s velkou pravděpodobností chtěla žena spáchat sebevraždu. To už měli chlapi v ruce mobilní telefony a jeden volal záchranku, druhý zase policii.

Zdroj: se svolením autora

Jako první byli namístě záchranáři z Horské služby v Nové Peci a začali se zajišťováním životních funkcí. Během dalších pár minut dorazila záchranka a policisté. Záchranáři poté, co vyhodnotili situaci, volali na pomoc vrtulník. Ten přistál na nedaleké louce, kterou nejprve policisté zkontrolovali, zda na ní není dobytek. „Nás ještě požádali, abychom pomohli alespoň s částečným nasvícením prostoru pro přistání našimi auty,“ upřesnil pendler s tím, že šoféři aut, kterých tam v tu chvíli bylo už pět, natočili světla na louku, která byla určena pro přistání vrtulníku.

Zdroj: se svolením autora

Záchranná akce protáhla cestu domů, která běžně trvá zhruba hodinu a půl, na tři. „Přijeli jsme domů kolem jedné ráno. Snad jsme té paní zachránili život,“ zhodnotil s tím, že až poté se ještě chlapi od zasahujících dozvěděli, že žena měla bodnou ránu v břiše. „Prý ale zranění nebyla hluboká, před odletem vrtulníku prý byla ve stabilizovaném stavu,“ uzavřel.