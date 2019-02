České Budějovice - Historicky první žena v čele Jihočeské univerzity Magdalena Hrabánková včera náhle zemřela.

Magdalena Hrabánková. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Ve věku 70 let zemřela ve středu náhle rektorka Jihočeské univerzity Magdalena Hrabánková. Byla historicky první ženou v čele českobudějovické vysoké školy. Funkci převzala letos 1. března po Václavu Bůžkovi.



„Univerzita jejím odchodem ztrácí mimořádnou osobnost vynikajících vědeckých, pedagogických a morálních kvalit. Její jméno zůstane navždy zapsáno do historie školy,“ reagoval prorektor pro vědu a výzkum Tomáš Polívka. Ten nyní univerzitu povede. V nejbližším možném termínu pak bude svolán akademický senát, který rozhodne o dalších krocích.

Prof. Ing. Magdalenu Hrabánkovou, CSc., prof. h. c. (*1941) zvolil do funkce rektorky Akademický senát Jihočeské univerzity dne 2. prosince 2010. Do nejvyšší akademické funkce ji jmenoval prezident republiky Václav Klaus 19. ledna 2011 na Pražském hradě. Vedení univerzity se Hrabánková ujala 1. března 2011, navázala na vedení prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., který působil ve funkci rektora JU po dvě funkční období od 1. března 2004.

Magdalena Hrabánková působila na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích od roku 1996. Od 1. 12. 2007 se stala děkankou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V období před transformací Zemědělské fakulty JU stála do roku 2007 v jejím čele. Pedagogicky a vědecky působila na katedře strukturální politiky EU a rozvoje venkova EF JU.

Je absolventkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2004 byla jmenována profesorkou v oboru Odvětvová ekonomika a management na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Za dlouhodobou odbornou spolupráci jí byl v roce 2007 rektorem Univerzity sv. Štěpána v Gődőllő udělen titul prof. h. c.

V letech 2000 - 2002 byla poradkyní předsedy vlády ČR Miloše Zemana. Od roku 2002 působila jako členka sekce ministra zemědělství. Ve své odborné činnosti se zabývala problematikou strukturální politiky EU a její aplikací v podmínkách ČR. K této problematice vydala řadu monografií, odborných studií a článků.

Měla ráda zvířata, od dvanácti let jezdila na koni. Je matkou dvou dětí, syn Martin (46) je ekonom, dcera Iveta (39) advokátka. Hrabánkovi mají čtyři vnoučata.