Netolice - Velmi smutná a nečekaná zpráva zasáhla nejen Netolice. Příbuzní Oldřicha Petráška, bývalého dlouholetého starosty Netolic oznámili, že Oldřich Petrášek náhle zemřel v úterý 22. ledna. Bylo mu 60 let.

Oldřich Petrášek. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

Původní profesí byl Oldřich Petrášek hodinář. V letech 1994 až 2014 byl starostou Netolic a stál u založení netolického Archeoparku na sv. Jánu. Působil v Místní akční skupině Blanský les a turistické skupině PodKletí. Byl také tramp a pro přátele vždy pouze „Pítrs“.

Především na rodinu myslí Jan Zahradník, politik a především dlouholetý přítel Oldřicha Petráška. „Oldu jsem znal třicet let. Vzpomínám na něho jako na dobrého a významného starostu Netolic, „starého“ člena ODS, ale především na výborného člověka, kterým byl. Moc jsem si jej vážil a měl rád, jeho smrt mě zasáhla. Myslím hlavně na jeho rodinu,“ uvedl.

Na rodinu Oldřicha Petráška myslí i senátor Tomáš Jirsa. „Oldu jsem znal jako dlouholetého a dobrého starostu Netolic. Jako skvělého člověka. Jeho lidský přístup je možné charakterizovat i jeho životním příběhem, kdy si osvojil dítě své životní partnerky po tragicky zemřelém manželovi. Toho jsem si vždy vážil. Hodně myslím i na paní Ludmilu a děti, které teď budou potřebovat podporu od všech Netolických,“ řekl Tomáš Jirsa.

„Čestný, férový chlap se smyslem pro humor. Byl to člověk, který ctil tradice, miloval historii, Šumavu. Byl to kamarád. Bude chybět rodině, přátelům i Netolicím,“ vzpomíná smutně Iveta Uhlíková z Netolic, která s Oldřichem Petráškem nejen spolupracovala, ale především byli přátelé.

Smutek neskrývá ani poslanec Jan Bauer. „Olda mi byl opravdu blízký člověk a kamarád. Pořád tomu nemohu uvěřit. Bude mi moc chybět. Upřímnou soustrast celé rodině,“ řekl.

Na Oldřicha Petráška zavzpomínala Zuzana Leherová, ředitelka netolického muzea, principálka místních divadelníků, která jej znala a přátelila se s ním více než pětadvacet let. „Byl to ohromný kamarád. Moc si vážím jeho lásky k historii, ale hlavně k městu jako takovému. Bude nám všem moc chybět. Všichni jsme z jeho odchodu smutní, není možné vyjádřit pár větami, jak skvělý člověk to byl. Vždycky si na všechny udělal čas, aby je vyslechl a pomohl. Myslíme na jeho rodinu, je nám to moc líto,“ řekla.

"Byla to pro nás stěží uvěřitelná zpráva. S Oldřichem Petráškem jsem se poprvé setkal v roce 1993 při nálezu lidských kostí Na Jánu v Netolicích. O té doby jsme spolupracovali. Já zkoumal hradiště, on starostoval. Pracovali jsme na spoustě projektů. Jeho zásluhou je znovunabyté povědomí o významu Netolic jako jednoho z nejstarších historických center krásných jižních Čech, které Olda tam miloval. Nesčetněkrát jsem ho vytáhl na oběd nebo večeři, kde jsme probírali život, práci i politiku odshora dolů. Pomohl nám uspořádat legendární letní školy Jihočeské univerzity v Netolicích a chodil se na kopec koukat, jak nám to jde a popít pivko u ohně. Olda byl silný, laskavý, morálně a lidsky pevný člověk. Bude nám chybět. Měli jsme ho rádi," poznamenal Jaromír Beneš, dlouholetý přítel Oldřicha Petráška.

Poslední rozloučení s Oldřichem Petráškem se koná v pondělí 28. ledna v 11 hodin v obřadní síni v Netolicích. Čest jeho památce.