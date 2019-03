Prachatice - V pondělí 11. března, zasáhla Prachatice velmi smutná zpráva. Zemřel pan Karel Škácha, výrazná osobnost města Prachatice.

RNDr. Karel Škácha se narodil 22. června 1944 v Domažlicích. Vystudoval Gymnázium Prachatice, Přírodovědeckou fakultu v Brně, Přírodovědecká fakulta UK Praha se specializací analytická chemie životního prostředí. V letech 1968 až 1976 pracoval jako vedoucí laboratoře Vodohospodářské správy v Prachaticích, od roku 1976 do roku 1990 jako vedoucí oddělení hygienických laboratoří Okresní hygienické stanice v Prachaticích. Od roku 1990 byl přednostou Okresního úřadu v Prachaticích (úřad vedl od roku 1990 do jeho zrušení na konci roku 2002). Poté až do odchodu na penzi vedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích.