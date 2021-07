Karel Rabenhaupt pro prachatické seniory připravoval a vedl počítačovou i fotografickou poradnu. Za snahu naučit seniory orientovat se ve světě moderních technologií získal v roce 2019 cenu Senior roku od nadace Charty 77 v projektu SenzačníSenior.

Známý český fotograf a rodák z Prachatic Adolf Zika na Karla Rabenhaupta zavzpomínal na sociálních sítích: „Každý fotograf má svého fotografického otce, člověka, který stál u počátků, osobnost, která nás zasvětila v temné komoře do tajů foto᠆grafie. Ten můj fotografický otec sice nebyl známý a slavný, to on nikdy nepotřeboval, ale o to více byl unikátní, originální a lidsky významný. Karel Rabenhaupt byl pro mě jakýmsi tichým a skromným hrdinou života. Opustil nás náhle a nečekaně. Kájo, děkuji za všechno, co jsi pro mne udělal! Bylo mi ctí!“

Poslední rozloučení s Karlem Rabenhauptem se uskuteční v pátek 25. června ve 12 hodin ve smuteční místnosti na hřbitově v Prachaticích.

K vyjádření soustrasti pozůstalé rodině se připojuje i redakce Prachatického deníku. Čest jeho památce.