Oficiální zahájení začalo úderem 10. hodiny. Jihočeský hejtman Martin Kuba zmínil, že ho osobně velmi těší, že jižní Čechy jsou hostitelem tohoto nejdůležitějšího zemědělského svátku. "To dokazuje, že náš kraj je krajem zemědělským, máme výborné zemědělce, producenty, zpracovatele i potravinářský průmysl," konstatoval.

1. ročník Země živitelky se v Českých Budějovicích konal před 49 lety. Tehdy v areálu stály jen dva pavilony, dnes jich je 11. Největší rekonstrukcí za poslední dobu prošel právě pavilon Z. Stavební práce umožnila právě pandemie koronaviru covidu-19, pavilon T byl během ní využíván jako krajské očkovací centrum. Ke zrušení veletrhu došlo historicky podruhé, v roce 2002 zasáhly areál totiž povodně.

Měl radost, že po koronavirové přestávce se prestižní agrosalon opět uskutečnil a otevřel veřejnosti. "Chtěl bych poděkovat všem organizátorům i podporovatelům. A že Jihočeský kraj mohl tento prostor využít jako očkovací centrum," dodal Martin Kuba.

Jihočeští zemědělci podle jeho slov dokončují žně a dožínky budou. "V sobotu si je budeme moci všichni užít, tak doufám, že se tu všichni sejdeme," uvedl hejtman. Rád by také dostal mnohem více zdravých jihočeských potravin a produktů do škol. "Aby nemusely cestovat přes půl světa a navíc nebyly v odpovídající kvalitě," řekl.

Neodradil ani déšť

Přestože dopoledne vydatně pršelo, návštěvníci proudili do areálu oběma vchody. Vyrazila také Kamila Veselá s rodinou a její děti byly nadšené. "Nemohli jsme si to nechat ujít, déšť nás netrápí. Máme deštník a pláštěnky. Letos je tu hodně zvířat, kluci mají rádi také techniku, určitě si odvezeme domu i nějaký model traktoru nebo kombajnu," popsala plány mladá maminka.

Malého čtyřletého Petra zaujali ryby v akváriích. "Rád bych byl rybářem," řekl chlapec. Rodina se chystala si zde nakoupit i nějaké dobroty. "Zaujali mě uzeniny i sýry, určitě si něco dovezeme domů," dodala Kamila Veselá.

Odmítl oběd na hradě

Bývalý prezident Václav Klaus prozradil, že kvůli výstavě odmítl i oběd s Milošem Zemanem a německým prezidentem. "Živitelka je pro mě pevný bod v kalendáři, trochu jsem rozzlobil prezidenta svou omluvou, že se nedostavím na Pražský hrad," podotkl Václav Klaus s tím, že agrosalon má přednost.

Zmínil také své potěšení, že se tradice drží a že Země živitelka nedostala nějaký jiný název. "Jsem rád, že to není žádný "Farmářský superveletrh, i když jako konzervativní člověk mám trochu problém se slovem agrosalon," poznamenal Klaus.

Nový pavilon

Pavilon Z přestavělo je multifunkční, má sloužit nejen jako výstavní, ale také kongresové a kulturní centrum s kapacitou tisíc osob. Zázemí možná uplatní stát během předsednictví EU příští rok. Zmínil to ministr zemědělství Miroslav Toman. „Je to jedna z variant, kde by se mohly konat vybrané akce v rámci předsednictví EU,“ sdělil Toman. Investice činila kolem 200 milionů korun.