„Želnavský smyk je legendou lesnického hospodaření na Šumavě. Pro nás má dílo o to větší historickou hodnotu, že mezi bývalými kolegy z lesnické divize v Horní Plané, kteří jsou dnes na penzi, stále máme pamětníky, již ještě plavení na Želnavském smyku pamatují. Jsem rád, že jsme našli cestu, jak historické dílo do šumavské krajiny vrátit,“ uvedl Petr Král, ředitel Vojenských lesů a statků, a.s. (VLS) s tím, že oprava a obnova smyku je součástí projektu VLS, Lesů ČR a rakouské organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald s názvem Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál a Bavorská niva. Podle informací z Vojenských lesů a statků by rozsáhlá rekonstrukce měla stát bezmála 88 milionů korun, velkou část z nich pokryje dotace přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.

VLS teď čistí koryto Želnavského smyku. „Koryto smyku je tvořeno lichoběžníkovou konstrukcí z kamenných desek usazených na sraz. Po vyčištění nás budou čekat opravy a znavuusazení desek. V polovině příštího roku pak zahájíme obnovu koryta tam, kde zcela chybí. Jde asi o kilometrový úsek. Máme rakouského dodavatele, který je schopen vyrobit repliky desek odpovídající původním parametrům koryta z místní hrubozrnné tzv. plöckensteinské žuly,“ uvedla projektová manažerka VLS Daniela Růžková s tím, že rekonstrukce stavby by měla být dokončena v roce 2021. Právě desky z plökensteinské žuly budou nejdražší položkou rekonstrukce. Jsou totiž velmi podobné těm původním.

Želnavský smyk se opravuje poblíž Nové Pece. Podle informací Hynka Hladíka, největšího odborníka na Schwarzenberský plavební kanál nejen na jihu Čech a zároveň plavebního ředitele, se vrátí se do původního stavu, tedy do doby, než byla postavena vodní nádrž Lipno. "Tehdy totiž bylo dopravováno dřevo na původní překladiště, na železniční nádraží tehdy Želnava a dnes Nová Pec. To ale muselo být postaveno nad obcí poté, co vznikla lipenská přehrada. Zvedla se voda a původní překladiště se ocitlo pod ní," vysvětluje s tím, že část koryta Želnavského smyku tehdy stavitelé rozebrali a postavili na jinou trasu, aby dřevo mohlo být dopraveno na nové překladiště. Po Želnavském smyku se přepravovaly kmeny dlouhé i třiadvacet metrů.

Po dokončení oprav by se podle Hynka Hladíka mělo uskutečnit plavení dřeva. "To ale nebude tak jednoduché. Úsek je dost svažitý a dřevo tudy údajně plulo i rychlostí šedesát kilometrů za hodinu. Musíme vymyslet, jak ho zbrzdit i to, jak ho na konci vytahovat," vysvětlil pro Prachatický deník.

Opravena bude také část Schwarzenberského plavebního kanálu poblíž Růžového vrchu. Tento úsek Hynek Hladík označuje za neznámý a pro Prachatický deník řekl, že po mnoha letech bude po opravách Schwarzenberský plavební kanál z podstatné části přístupný turistům. Právě Hynek Hladík má Schwarzenberský plavební kanál zmapovaný jako nikdo další a opravovanou část označuje za neznámou z toho důvodu, že se o něm sice vědělo, ale lidé se tam nemohli dostat, neboť pro ně nebyl dostupný. "Z celkových dvaapadesáti kilometrů délky uvidí cyklisté a pěší turisté zhruba 48 kilometrů Schwarzenberského plavebního kanálu," upřesnil s tím, že necelé dva kilometry budou k vidění pouze pěším. "To je neskutečné a úžasné, jde o důkaz toho, že v tomto případě turistika nezná hranic," říká Hynek Hladík a připomíná, že asi 30 kilometrů Schwarzenberského plavebního kanálu vlastní Správa Národního parku Šumava, 12 kilometrů rakouští premonstráti a o zbytek se pak starají Lesy České republiky a Rakousko. Například Národní park Šumava svou část kanálu opravoval v letech 1999 až 2001 a menší 3,5 kilometrový úsek poblíž Medvědího potoka také v roce 2012. Podél viditelné části kanálu vznikají nebo už jsou cyklistické či pěší trasy.

Želnavský smyk:



- Historická vodní cesta pro plavení dříví spojovala od roku 1887 až do roku 1961 Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou.

- Je dlouhý 3,8 km a byl v provozu do roku 1961.

- Oprava Želnavského smyku se plánuje až do roku 2021.