Už v sobotu 31. srpna ráno ale začne platit zákaz vjezdu na přejezd o pár desítek metrů vzdálenějšího přejezdu směrem do ulice Nebahovská k prachatické nemocnici a dál do Zdenic, Nebahov a Lhenic. Přes přejezd sice vede provizorní komunikace, ale tu mohou využívat výhradně vozidla integrovaného záchranného systému a Nemocnice Prachatice. Úplná uzavírka by měla trvat deset dnů. Uspíšit ji mohou dobré klimatické podmínky. Nejzazší termín je však stanoven na pondělí 9. září do 17 hodin. Dodržování zákazu vjezdu na provizorní komunikaci budou ve zvýšené míře kontrolovat jak hlídky dopravní, tak městské policie.

Opravu železničních přejezdů v Prachaticích Správa železnic avizovala a začala připravovat už letos v únoru. Naštěstí upustila od původního plánu zavřít oba přejezdy ve městě najednou. Budou opraveny postupně. Opravu zadala a zainvestuje Správa železnic. Dodavatelem je společnost Skanska. Pro Správu železnic není koordinace stavy jednoduchá a vyžaduje celou řadu kompromisů. V současné době zároveň firma opravuje přejezd Na Lázních a ve Starých Prachaticích.

V souvislosti s opravou přejezdu ve Starých Prachaticích je proto zcela a bez náhrady uzavřena místní komunikace Staré Prachatice - Městská Lhotka. Deník na to upozornil referent odboru dopravy MěÚ Prachatice Radek Hečko. Upřesnil, že uzavírka je v době od 26. srpna do 1. září a od 4. do 10. září.

Vedení Prachatic ve snaze zmírnit komplikace v souvislosti s opravou železničního přejezdu do Nebahovské ulice posílilo dopravu pro imobilní osoby a seniory. Ti mají k dispozici Taxík Maxík. Zároveň bude připravena odstavná parkovací plocha poblíž nemocnice. „Pro školní děti pak zajistíme mikrobus na trase mezi Zdenicemi a Prachaticemi,“ uvedl prachatický starosta Jan Bauer. Na trasu totiž nebude v době uzavírky železničního přejezdu povolen vjezd autobusům. Zastávky „Prachatice, nemocnice“ a „Nebahovy, Zdenice“ budou zrušeny bez náhrady. Ostatní zastávky v oblasti budou obsluhovány pouze vybranými spoji. Pro zastávku „Lhenice, Vadkov, rozc.“ bude zavedena náhradní zastávka „Vadkov“.

Taxík Maxík, který pro město Prachatice provozuje společnost KreBul, v době od 2. do 6. září a 9. září vyjede na pomoc sanitním vozům zajišťujících přepravu osob k lékařům. Od zastávky u polikliniky do nemocnice bude vyjíždět v časech 8.15, 9.15, 10.15 a 11.15 hodin. Od nemocnice k poliklinice má odjezd stanoven na 8, 9, 10 a 11 hodin. , posílení sanitek Nemocnice naším Taxíkem Maxíkem.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede v obou směrech přes Nebahovy, Mičovice, Smědeč, Záhoří a Chroboly zpět do Prachatic.