Zelené autobusy na Šumavě se posilují o novou linku.

Šumavou brázdí zelené autobusy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Od 1. července vyjede autobus vybavený přívěsem na převoz kol na linku Vimperk-Zdíkov –Stachy-Zadov–Churáňov-Kvilda a zpět. Od 11. července se tato linka prodlouží až do obce Borová Lada. Tuto autobusovou linku, která bude z Vimperku vyjíždět od pondělí do pátku vždy v 8:00 hodin a v 16:10 hodin a navazuje na vybrané spoje Zelených autobusů, které provozuje Plzeňský kraj, plně provozuje a financuje město Vimperk. Linka Vimperk-Kvilda-Borová Lada bude v provozu až do 31. srpna. Jízdní řády jsou k dispozici na Informačním centru města Vimperk, informačních centrech Správy NP Šumava a oficiálních internetových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz a Správy NP Šumava www.npsumava.cz zde: https://www.npsumava.cz/zelene-autobusy-na-sumave-jsou-posileny-o-novou-linku/