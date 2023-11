Zámeček, jinak nikdo z Prachatičáků neřekne objektu naproti gymnáziu v ulici Zlatá stezka. Přesně jde o Zwickerovu vilu. Vlastní ji Prachatické muzeum a podle slov ředitele Petra Berkovského by tam v příštích letech chtělo nastěhovat kompletní expozici Zlaté stezky.

Studie ukazuje, jak by mohla Zwickerova vila vypadat po rekonstrukci. | Foto: Petr Berkovský, Prachatické muzeum

Zwickerova vila je od roku 1994 zapsána na seznamu kulturních památek. Podle toho také musí vypadat její rekonstrukce. „Měla by vile vrátit původní lesk i s původními detaily, které vzaly za své při minulých necitlivých rekonstrukcích objektů,“ uvedl ředitel Prachatického muzea Petr Berkovský. Ve vile by měla být Zlatá stezka se vším všudy, tedy jak expozice, tak i badatelská část Zlaté stezky. Navíc Prachatické muzeum získalo vzácnou a ojedinělou soukromou knihovnu česko-německého fondu Paula Praxla. „Tu postupně navážíme do Prachatic. Knihovna má až pětadvacet tisíc svazků,“ uvedl Petr Berkovský s tím, že součástí expozice by mohly být exponáty archeologických nálezů z české i německé strany Zlaté stezky, které dosud nespatřily světlo světa. Jsou totiž uloženy v depozitářích Jihočeského muzea. V zámečku by tak mohla vzniknout unikátní expozice, která mapuje soumarskou trasu na obou stranách hranice.

Studie ukazuje, jak by mohla Zwickerova vila vypadat po rekonstrukci.Zdroj: Petr Berkovský, Prachatické muzeumStudie na rekonstrukci Zwickerovy vily vznikla podle informací Petra Berkovského v roce 2019. Měla odpovědět na otázku, zda se do zámečku vejde stávající výstava Zlaté stezky, která je v současné době umístěna v Sittrově domě na Velkém náměstí, tak jak je, nebo v lepším případě ještě její rozšířená verze. Vedení Prachatického muzea tak ví, že po opravě Zwickerovy vily se tak expozice pohodlně vejde s knihovnou pana Praxla a navíc budou k dispozici i další prostory pro bádání. Petr Berkovský zdůrazňuje, že rekonstrukce rozhodně nevyvolá kontroverze. „Přístavba bude komplikovanější. Památkáři chtějí více odlišit starou a novou část vily,“ připouští. Nová část „zámečku“ na jedné straně kopíruje opěrnou zeď do ulice Zlatá stezka a na druhé straně pozemku pak garáže v ulici Volovická. Počítá ale také s prostory pro multifukční sál. „Něco podobného nám v historickém domě na náměstí chybí,“ ujišťuje ředitel Prachatického muzea s tím, že nové prostory chce muzeum využít nejen pro edukační činnost, ale také pro zapojení dětí do badatelského programu muzea. „Chtěli bychom se orientovat na studenty a žáky místních škol, budoucí historiky a badatele a více jim například při zájmových kroužcích nabídnout historii,“ říká.

Studie na rekonstrukci a přístavbu Zwickerovy vily ukazuje, jak lze z historického objektu vytvořit objekt moderní, který ovšem zapadá do sousední zástavby. Podle studie v současné chvíli vzniká projekt, jež by mohl být hotový ještě v letošním roce. První fází budou podle Petra Berkovského opravy stávajícího „zámečku“, teprve potom dojde na přístavbu tak, aby kolemjdoucí či návštěvník nepoznal, že jde o přístavbu, která by měla evokovat zahradu, která tam kdysi bývala. Už jen rekonstrukce zubem času zdevastovaného domu bude stát ale obrovské peníze. „Zvažujeme grantové peníze z různých fondů,“ doplnil Petr Berkovský k případnému financování oprav a stavby.

Pomoc bude muset zřejmě také město Prachatice, část pozemků v okolí Zwickerovy vily nebo právě garáže jsou v jeho majetku. Starosta Jan Bauer opravy Zwickerovy vily podporuje a zároveň připouští, že bude nutné sjednotit vlastníka všech nemovitostí. „Možností je bezúplatný převod našich pozemků na Jihočeský kraj,“ uvedl Jan Bauer při představování projektu zastupitelům. Jiné investice do Zwickerovy vily město Prachatice neplánuje.