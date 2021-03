Chodník v prachatické Husinecké ulici chce v letošním roce opravit město Prachatice. Jde o úsek od křižovatky z ulicí Českou až ke kruhovému objezdu na křižovatce ulic Pivovarská, Husinecká a Kasárenská.

Chodník v Husinecké ulici chce město Prachatice opravit ještě letos. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Podle informací Martina Malého, starosty Prachatic, chodník postrádá prvky pro nevidomé, je rozbitý a obrubníky se rozpadají. „Komfort pro chodce je tam velmi špatný. Hlavně v zimě, když tudy jdou maminky s kočárky, nemohou se vyhýbat a velmi často vstupují do vozovky, což je nebezpečné,“ zhodnotil Martin Malý. Součástí rekonstrukce chodníku bude také nové veřejné osvětlení a důkladné nasvětlení samotného přechodu do lokality Pod Skalkou. Podle vedení města Prachatice je oprava nutná už jen z toho důvodu, že jde o hlavní pěší trasu z centra do panelového sídliště. Celkové náklady na opravu jsou podle informací prachatického starosty bezmála 1,1 milionu korun a jde o 99 metrů chodníku. Ten bude částečně i rozšířen tak, aby mohl být v zimě strojově udržován. Zastupitelé s milionovou investicí do Husinecké ulice souhlasí, a tak kromě rozšíření chodníku dojde také k opravě přístřešku na popelnice u domu s číslem popisným 704. „Rozšíření chodníku je ale nebude na úkor sousedního parkoviště. Jeho šířka zůstane zachován,“ uzavřel Martin Malý.