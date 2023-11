Prachatický Domov seniorů Mistra Křišťana se může pyšnit největší koncentrací stoletých obyvatel ve městě a možná klidně na jihu Čech. Nedávno se tam totiž opět slavili sté narozeniny. Letos už druhé. Celkem tam žijí tři dámy s „deseti křížky na krku“.

Oslava jak se patří. K jubileu přišel Zdeňce Staré gratulovat starosta Prachatic Jan Bauer. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Stovku v prachatickém domově seniorů nedávno slavila Zdeňka Stará se svou rodinou a také zástupci města Prachatice. Gratulovat přišel starosta Jan Bauer a matrikářka Jarmila Pešková. Paní Zdeňka se sice narodila 5. října 1923 v Českých Budějovicích, kde chodila do školky, základní školy U sv. Josefa i absolvovala učitelský ústav, ale pak žila převážně na Prachaticku. Učila žáčky v Hluboké nad Vltavou, Žitné i Nebahovech. Nejdéle ale působila jako učitelka v prachatické Základní škole ve Vodňanské ulici, a to úctyhodných čtyřicet let. Aby se nenudila v penzi, chodila jezdila učit ještě do Strunkovic nad Blanicí nebo na Lázně sv. Markéty v Prachaticích.

Zdeňka Stará žije v Prachaticích od roku 1956. Celých čtyřiašedesát let žila v bytě v Horní ulici. V Prachaticích také s manželem vychovali dva syny. Radost jí ale dělají i dva vnukové a šest pravnoučat. Poslední dva roky je ubytovaná v Domově seniorů Mistra Křišťana. „Jsem tu spokojená, mám ze svého pokoje krásný výhled na Libín,“ vyprávěla na oslavě narozenin. Dodala, že dodnes ráda čte a je předplatitelkou časopisu Historie.

Bystrou mysl si udržuje luštěním sudoku a křížovek. Donedávna byla také aktivní členkou prachatického Klubu českých turistů, se kterým prošla nejen celé Prachaticko, ale také velkou část České republiky. Mezi její oblíbené sporty patřilo také plavání, které každoročně provozovala od května až do října. „Mám ráda i divadlo a dlouhá léta jsem měla i předplatné,“ svěřila se. Recept na dlouhověkost prý paní Zdeňka Stará nemá. Ale pravidelné sportování, dobré jídlo a panáček vaječného koňaku prý nikdy neuškodí.

