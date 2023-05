/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do Zbytin se vrátila tradiční recesistická akce, která se rychle ujala a nese název První máj aneb Proč bychom se netěšili. Akce, která zde vznikla jak na vesnici bývá zvykem v hospodě.

Průvod na 1. máje ve Zbytinách. | Video: Ladislav Beran

Před patnácti lety se domluvila parta zemědělců, že udělají recesi. Od slov nebylo k činům daleko a od té doby se 1. máj ve Zbytinách drží. Akce se rychle ujala a dostala se nejen do kalendáře Zbytin. "Akce se vrací po odmlce čtyř let a dnes jsem rád, že to opět vyšlo. Povedlo se, alegorických vozů je dost, dobré nálady také a diváků nepočítaně," komentoval oslavy 1. máje zbytinský starosta Josef Furiš. Přijeli mažoretky Premium z Vimperka, hudba ladí výborně. "Letos tak vstupujeme jednou nohou do dospělosti," dodal Josef Furiš.

Zábavný den ve Zbytinách vyšel perfektně, dlouhý průvod, alegorické vozy, mažoretky a hudba ČSLA ministerstva obrany Československé socialistické republiky. Po zbytek odpoledne až do soumraku pak pódium patřilo country skupině HUSMENI z Husince.

Prvomájové oslavy nejsou ale jedinou akcí. V červnu ve Zbytinách oslaví také Den dětí a chystají setkání rodáků a příznivců obce Blažejovice, kde bude hudba a zábava pro děti i dospělé. O červencových svátcích zase velký rockový festival OPEN AIR.