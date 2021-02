Zdroj: Deník

Po více než kilometrové naučné trase se turisté dostanou k zaniklé osadě Mošna. Stezka začíná u zbytinského kostela sv. Víta a má celkem devět zastavení, kde děti mohou plnit různé úkoly. Lákadlem pro turisty může být také vycházka ke kostelu sv. Maří Magdalény, který stojí na svahu hory Větrný v Želnavské hornatině v nadmořské výšce 890 metrů a tvoří zdálky viditelnou dominantu v krajině. Zvedá o více než 100 m nad údolím Blanice u Zbytin. Turistický okruh kolem Zbytin láká k výletu a Libín nebo ke Křištanovickému rybníku a k hradu Hus či kolem řeky Blanice přes Cudrovice.

Za návštěvu stojí také kostel sv. Víta přímo ve Zbytinách, kde se konají koncerty a další kulturní akce.

První zmínky o obci Zbytiny, která má zhruba tři stovky obyvatel, pocházejí z 1388, obec leží v nadmořské výšce 786 metrů a do jejího území patří osady Blažejovice, Koryto, Skříněřov, Spálenec a Sviňovice. Právě odtud dojíždějí děti do malotřídní základní školy, jejíž založení se datuje do 18. století. Škola byla několikrát rekostruována, naposledy v loňském roce a jsou v ní dvě třídy pro děti do 12 let. Je vybavena moderní výpočetní technikou a pomůckami pro výuku jazyků či výchovy.

V obci se snaží dodržovat tradice, nedílnou součástí kulturních akcí je tradiční masopust, oslavy 1. máje či konopická. "Nic z toho se ale vinou koronavirových opatření letos zřejmě neuskuteční," odhaduje Josef Furiš, starosta obce.