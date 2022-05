Naším velmi milým průvodcem byl řezbář a měditepec pan Zdeněk Karabec z Volar, dědeček naší paní asistentky Jitky Seberové. Přivezl dětem na ukázku velké množství svých výrobků ze dřeva a z mědi a děti tak velmi inspiroval ke společnému tvoření. První skupině dětí pan Karabec nejprve vysvětlil, jak je důležité zvolit na různé výrobky vhodné dřevo. Na připravených dřevěných špalíčcích vysvětlil, co je tvrdost dřeva, co jsou letokruhy a jak s dřevem správně pracovat. Děti si vytvořily obrázky do stojánku, vařečky a obracečky a někteří také obouvák či talířek z měděného plechu.