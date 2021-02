Zdroj: Deník

„Baví mě to a chtěl jsem dát lidi trochu dohromady,“ vysvětluje důvod, skupina, která dnes čítá asi dvě stovky členů z různých koutů světa, vznikla. Jiří Skoumal žil ve Zbytinách zhruba dvacet let, teď žije v nedalekých Prachaticích. Do Zbytin se pravidelně vrací. Připojit se ke Zbytinské drbně může úplně každý.

Objevují se tam nejen obrázky z historie, ale i současnosti či pozvánky na různé akce, které se ve Zbytinách konají. „Připojili se nejen současní obyvatelé, ale splnil se právě účel, pro který jsem skupinu založil. Dnes nás sledují rodáci, kteří žijí třeba ve Španělsku a o svých dávných přátelích v Česku už ani nevěděli. Mám z toho radost,“ říká Jiří Skoumal.

Historické obrázky a historie obce vůbec mě baví. Mnohé z nich Jiří Skoumal našel u kamarádů či známých, kteří mu je nezištně poskytli, aby je mohl ukázat všem lidem ve skupině. Spousty takových obrázků má Pavel Šnajdr. Oba pánové tak společně mapují to, jak Zbytiny vypadaly v minulosti a Pavel Šnajdr téměř denně přidává fotografie ze života obce. Jednou jsou to vzpomínky a základní školu, jindy zase na sportovní utkání. A lidé se poznávají, připojují komentáře a baví se. „To jsme přesně chtěli a Pavel Šnajdr má takových obrázků nespočet,“ říká Jiří Skoumal. Nechybí ani staré pohlednice či mapy. „Mě zajímá historické rozmístění budov ve Zbytinách a srovnání současného stavu. Jsou to takové střípky,“ popisuje.

Na Zbytinské drbně najdou lidé pozvánky na akce. „Dáváme je tam záměrně, když se někde chce přijet podívat do rodné obce, většinou to spojí právě s nějakou kulturou, kde je předpoklad, že potká více starých známých. To mě vždycky potěší. Chci, aby naše stránky měly smysl,“ vysvětluje Jiří Skoumal. Dokonce prý při pátrání na jiných podobných skupinách našel shodná jména jako dříve vyskytovala ve Zbytinách. „Pátráním jsem zjistil, že jejich předci pocházejí ze Zbytin, a ti lidé o tom ani nevědí,“ dodává.

„Podnikám ve stavebnictví, a tak mě mrzí, že nemám víc času. Ponořil bych se do pátrání víc,“ říká a vyzývá případné rodáky, aby se jejich skupině připojili. „Mohou to být i ti, jejichž předci mají kořeny ve Zbytinách a okolí. Každá vzpomínka je pro nás cenná a poučná,“ ujišťuje. Zbytinská drbna by se tak časem mohla stát jakousi kronikou „na síti“.