/ANKETA/ Promítání v letním kině během prázdninových měsíců, zdá se, lidi táhne. Svědčí o tom návštěvnost diváků na trasách Kinematografu Bratří Čadíků. Letos v létě kinematograf přijel na Prachaticko do Chluman nebo Vlachova Březí.

Letní kino. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

A zájem je podle jeho provozovatelů obrovský. Na osmi trasách navštíví přes sto padesát českých měst a městeček. Kinematograf Bratří Čadíků nejezdí jen do zapadlých obcí a vísek, ale promítání není problém třeba na náměstí v Českých Budějovicích. Ač kinematograf na Prachaticko zavítal, do Prachatic nezajel. Nikdo ho neobjednal. To se totiž musí rok dopředu a je nutné splnit technické požadavky. A pro Prachatičáky ideální prostor v areálu na Parkáně není zrovna ten nejlepší pro šest metrů dlouhou promítací marigontku.