Trend posledních týdnů je tedy podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové díky nošení roušek a dalším protiepidemickým opatřením zcela opačný než tomu v prosinci, který obvykle je měsícem nástupu chřipkové epidemie, v minulých letech bývalo.

Co se týče populačního rozprostření, výskyt sezónních infekcí klesl ve všech sledovaných věkových kategoriích, a s výjimkou Strakonicka a Českokrumlovska i ve všech zbývajících okresech Jihočeského kraje. Velmi nízký je zatím i výskyt chřipce podobných onemocnění /ILI/.

„V právě končícím týdnu jsme zaznamenali další pokles nemocnosti. Sice mírný, ale došlo k němu ve všech sledovaných populačních skupinách a je pozitivní, že nejvíce mezi seniory. Opět s výjimkou Strakonicka a Českokrumlovska, kde i předminulý týden výskyt mírně vzrostl, poklesla nemocnost ve všech pěti zbývajících okresech našeho kraje, nejvíce na Českobudějovicku (-6,6 %) a Jindřichohradecku (-5,7 %). Před rokem jsme v předvánočním týdnu evidovali dvanáct set deset případů na sto tisíc obyvatel kraje, letos 578, výskyt tedy zatím není ani na polovině hodnot z minulých zim. To je velice důležité, protože jsme se velmi, velmi obávali souběhu respiračních infekcí a chřipek s infekcí koronavirovou. To se zatím naštěstí neděje, ale je potřeba zdůraznit to slůvko zatím, protože období chřipek teprve začíná a v posledních letech nám gradovalo vždy až na konci ledna a ještě více v únoru a březnu,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Vidíme tak jednoznačný pozitivní efekt nošení roušek na veřejnosti, častějšího dezinfikování rukou a předmětů a omezení sociálních kontaktů, především mezi dětmi a studenty. Respirační infekce i COVID-19 mají podobnou cestu přenosu, jde o kapénkové infekce, které jsou vysoce kontagiózní, to znamená, že se snadno přenášejí, a proto proti nim zabírají i podobná bariérová opatření a omezení sociálních kontaktů. Výskyt respiračních infekcí v dalších týdnech podle našich zkušeností pozitivně ovlivní i školní prázdniny,“ doplnila ředitelka protiepidemického odboru KHS Jitka Luňáčková.