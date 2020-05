Zastupitel seděl mezi svými kolegy s požadovanými rozestupy, ale jako jediný hned od počátku neměl na ústech a nose ochrannou roušku. Starosta Znojma ho vyzval, aby tak učinil, jenže opoziční zastupitel to odmítl s tím, že s koncem nouzového stavu není důvod roušku nosit. Na jednání se následně objevili policisté, kteří požádali o vysvětlení a odvedli Jiřího Kacetla z jednacího sálu a jednání pokračovalo bez něho. Ten už se poté zpět do sálu nevrátil.

Prachatičtí zastupitelé se sejdou 3. června, redakce Prachatického deníku oslovila všech jedenadvacet volených zástupců Prachatic s otázkou, zda souhlasí či nesouhlasí s jednáním znojemského zastupitele a proč. (Otázku jsme zaslali v úterý 19. května před jedenáctou hodinou dopoledne na služební e-mail zastupitelů Prachatic s doménou prachatice.eu s prosbou o odpověď do následujícího dne do 12 hodin, pozn. aut).

Do stanoveného termínu odpověděli všichni zastupitelé Živých Prachatic (3), ODS (4), Pro Prachatice (2) ČSSD (1), KSČM (1) ANO (1) a KDU-ČSL(1). Z osmi zastupitelů ze sdružení Nezávislí odpovědělo 6 (starosta Martin Malý a radní Petr Kolín, Lenka Králová, Jiří Machart a Vladimír Lang a zastupitel Václav Draxler). Neodpověděli zastupitelé Zsolt Kecskeméthy a Václav Kuneš.

Jejich názory vám přinášíme.

Nezávislí

Martin Malý (starosta): Nejsem právník a ani neznám výklad toho, zda je výklad zmíněného zastupitele správný. Respektuji nařízení nejvyšších orgánů a respektuji i vzájemnou ohleduplnosti občanů, proto si myslím že postoj tohoto zastupitele není správný.

Petr Kolín: Zastupitel chtěl svým postojem nejspíš jednak vyvolat otázku ztráty svobody a demokracie, kterou zde demonstruje skrze efektivní formu ochrany zdraví tj. roušku. Nosit ji zrovna velká hitparáda není, ale za povinnost to máme. Domnívám se, že svoji hlavní roli v potlačení nemoci bezesporu hraje. Poukazovat na ztrátu svobody a demokracie, ty rozhodně nikdo ztratit nechce, prostřednictvím užívání efektivní věci mi přijde nešťastné. Otázku protiprávnosti povinného nošení roušky bych nechal na právníka. Osobně ji nosím, protože to mimořádné opatření zatím nařizuje a doufám, že se tak zachovají i další zastupitelé.

Lenka Králová: Jako zastupitelka Prachatic nemám kompetenci vyjadřovat se k zastupitelům Znojma, avšak jako zastupitelka Prachatic plně ubezpečuji všechny občany Prachaticka, že respektuji nařízení vlády.

Vladimír Lang: Nejsem epidemiolog ani právník, ale doufám, že má pan zastupitel negativní test. Svým chováním pouze všem ukázal, co to znamená ohleduplnost k ostatním. Pokud je vydáno nějaké vládní nařízení, zákon, vyhláška apod., je potřeba ho dodržovat. A kdo jiný by měl zákony dodržovat než ten, kdo má jít všem příkladem?

Pokud je nařízení již nesmyslné, nebo neopodstatněné, je potřeba ho nejdříve zrušit! Potom se můžeme chovat jinak. Tito rádoby politici dávají všem ukázkový návod, jak kašlat na všechny zákony, předpisy a vyhlášky. Stačí mít pouze vlastní názor, že nařízení je blbost, a proto ho nedodržují a dodržovat nebudou. Takový politik, který nemá náležitou úctu k zákonům této země, je pro mne špatný politik. Protože takový politik pak nebude dodržovat ani ty zákony či vyhlášky, které sám prosadí.

Jiří Machart: Respektuji pravidla vyšších orgánů. Pokud ji měl mít nasazenou a záměrně si ji nevzal, ohrožoval svým chováním a přístupem ostatní.

Václav Draxler: Nedokážu posoudit, jestli z právního hlediska roušku musel mít, nebo ne, ale obecně si myslím, že to bylo bráno jako nějaké nařízení, a to by měl respektovat.

ČSSD

Jan Klimeš (místostarosta): S postojem pana zastupitele nesouhlasím, i když byl zrušen nouzový stav, musí mít při jednání zastupitelstva roušku ( viz. mimořádné opatření Č.j. MZDR 15757/2020 – 14 MIN/KAN). Svým nezodpovědným a bezohledným chováním ohrožoval zdraví všech přítomných. Jako zastupitel by měl jít občanům Znojma příkladem. Jestli se domnívá, že stát ohrožuje jeho základní práva, mohl zvolit jinou formu rezistence.

ANO

Miroslav Lorenc (II. místostostarosta): Vláda ČR zaváděla různá opatření a já věřím tomu, že tak činila na základě doporučení skupiny odborníků (virologů). Jedno z prvních opatření bylo nošení roušek. Virologové to zdůvodňovali tím, že se virus mimo jiné přenáší kapénkami, které se vznáší ve vzduchu. Je tedy důležité mít chráněná ústa a nos. Taktéž je důležitá vzdálenost mezi osobami. I když se rozvolňují opatření, která zpomalují šíření viru, virus je bohužel stále mezi námi. V době zasedání zastupitelstva tj. 18.5.2020 stále platilo mimořádné opatření povinnosti nošení ochranných prostředků

k zakrytí dýchacích cest. Takže znojemský zastupitel porušil nařízení Ministerstva zdravotnictví pod Č. j.: MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN.

KSČM

Zdeněk Kollar: Nehodlám se pouštět do výkladu právních předpisů ČR.

KDU-ČSL

Růžena Štemberková: Můj názor je jednoduchý. Pokud jsou daná opatření, pak jsou daná pro všechny a měly by být dodržovány a to všemi…s ohledem k dalším spoluobčanům.

ODS

Jan Bauer: Vyjádřit nesouhlas s nějakým rozhodnutím vlády je legitimní právo každého občana. Forma, jakou zvolil tento zastupitel, je špatnou cestou. Pokud kroky vlády považuje za nezákonné, má o tom v právním státě rozhodnout soud.

Hana Bolková: Já s postojem znojemského zastupitele nesouhlasím. Důvodem je, že na 1.místě preferuji ohleduplnost k ostatním a chápu strach lidí z nákazy. Navíc si myslím, že se tímto způsobem chce pan zastupitel zviditelnit.

Roman Kahuda: Nesouhlasím. Jsou nastavená pravidla, která by měl dodržovat každý. A tento člověk jako představitel města obzvláště.

Zdeněk Krejsa: Každý z nás jsme zodpovědný za své jednání a chování, a to v jakékoliv době. Pokud jde o rozhodnutí pana zastupitele, osobně bych se držel toho, že máme být ohleduplní k ostatním a tedy, platí li nařízení roušky nosit, tak toto dodržet, byť se domnívám, že nařízení je neplatné.

Upozornit na daný problém se přeci dá i jinou cestou, než takovým protestem, který by v konečném důsledku mohl ohrozit zdraví ostatních kolegů zastupitelů.

Živé Prachatice

Barbora Koritenská: S postojem pana Kacetla nesouhlasím. Chápu, čeho chtěl docílit, ale myslím, že jednání zastupitelstva není vhodný prostor pro tuto formu protestu. Obecně bychom podle mě měli v otázce nošení roušek používat rozum a ne jen slepě přijímat všechna nařízení, která mohou být mnohdy nesmyslná. Já sama mám k nošení roušek také výhrady (například mi přijde nesmyslné mít je nasazené při běžné procházce lesem nebo v okamžiku, kdy se v mém okolí nikdo nevyskytuje) a příliš nevěřím tomu, že se jejich nošením může zabránit přenosu nákazy - zvláště tehdy, pokud máme roušku na nose delší dobu nebo si ji několikrát za den opětovně nasazujeme bez patřičného umytí rukou. Snažím se ale být ke svému okolí ohleduplná a tak ji (především pro klid ostatních) nosím.

Michal Piloušek: Ač můžeme o rozhodnutí vlády, ministerstev i jiných autorit pochybovat, myslím si, že existují lepší prostředky pro vyjádření nesouhlasu. Například trestní oznámení, podání podnětu příslušným úřadům a podobně. Postup pana kolegy ze Znojma považuji za nešťastný, ač se s ním shoduji v názoru na nejasné právní podklady rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Toto jednání jednak není dobrým příkladem pro spoluobčany, a také může u dalších účastníků jednání vyvolávat strach. Všem nám je rouška v teplém počasí a uzavřených prostorách na obtíž a pro starší zastupitele tak může být jednání nepříjemné, ale lze to řešit pravidelnými přestávkami nebo konáním zastupitelstva na místě, kde lze teplotu korigovat.

Jakub Nepustil: Já osobně na veřejnosti mezi lidmi, kteří roušku nosí, také nosím, protože to považuji za určitou formu solidarity s lidmi, které nákaza více ohrožuje nebo se bojí a jistý význam v zábraně šíření nemoci to mít může. Absolutně jsem proti nošení roušky v přírodě, kde to je nejen nesmyslné, ale dokonce kontraproduktivní. Panu zastupiteli ve Znojmě rozumím, domnívám se však, že pro projednání důležitých věcí nutných pro chod města by mohlo být na místě se přizpůsobit, pokud to ostatním působí problém. Otázkou je, jestli nemohl sedět například ve větší vzdálenosti, kterou by ostatní akceptovali, to neumím posoudit.

Pro Prachatice:

Júsúf Traore: Málokterou situaci považuji za černobílou a stejně tak je tomu i v tomto případě. V okamžiku, kdy pan zastupitel dodržel dvoumetrový odstup a sám nikoho neohrožoval, naplnil epikii platných opatření, a to ať na poli mimořádných opatření nebo již neplatných usnesení vlády. Jeho rozhodnutí tedy chápu a plně respektuji. Současně ale musím za sebe jedním dechem dodat, že jsou-li nastavené legislativní normy, je třeba je dodržovat, pokud nejsou ve fatálním rozporu s naším přesvědčením a etickou normou. Jelikož nošení roušky za takový rozpor nepovažuji, tak já osobně si roušku na jednání zastupitelstva zcela jistě vezmu, a to především z respektu vůči ostatním.

Robert Zeman: Postoj pana zastupitele chápu, i když bych jej osobně takto nerealizoval. Jinými slovy - metodický pokyn není zákon a stále platí, ze co není zakázáno, je dovoleno. Je to o svobodě každého z nás, ale logicky i s odpovědností. Tzn. reakce systému byla nepřiměřená a v rozporu se svobodou jednotlivce i jejím pojetím ve svobodné společnosti. Ale já si roušku na jednání zastupitelstva osobně vezmu kvůli druhým dobrovolně. Ale je to mé svobodné rozhodnutí.