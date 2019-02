Prachatice – Zatím jen tipovat mohou obyvatelé Prachatic složení nové rady města a obsazení postu starosty a místostarosty. I když na starostu je podle výsledků voleb jediný kandidát, a to Martin Malý.

Martin Malý | Foto: redakce

Ten sice včera vyhlásil termín a program ustavujícího jednání zastupitelů, ale další podrobnosti komentovat zatím odmítá. Jisté tak je, že první zastupitelstvo nového období v Prachaticích bude v pondělí 3. listopadu od 13 hodin v sále Národního domu. Během příštího týdne by koaliční partneři mohli podepsat smlouvu. „Tu ale představíme až na jednání zastupitelů. Do té doby nebudeme zveřejňovat žádné podrobnosti,“ řekl kandidát na prachatického starostu.



A jak takové první a tedy ustavující jednání bude vypadat?



V Prachaticích je na programu sedm bodů. Kromě zahájení a ukončení musejí nově zvolení zastupitelé složit slib. Zastupitelé si následně určí mandátovou a volební komisi. Po vyslechnutí zprávy mandátové komise je možné přistoupit k volbě starosty, místostarosty, členů rady a předsedů a členů výborů zastupitelstva města. Tedy výborů finančního a kontrolního. Zvykem bývá, že výbory obsadí opoziční strany, hnutí či sdružení. V případě Prachatic to mohou být zástupci ODS, KDU – ČSL nebo KSČM. Právě tyto subjekty nebudou s největší pravděpodobností koaličními partnery vítězného sdružení Nezávislí v čele s Martinem Malým. Ten už začátkem týdne řekl, že Nezávislí (7 mandátů) o koalici vyjednávají s ČSSD (4 mandáty) a ANO 2011 (2 mandáty).



Pokud jednání dojdou k úspěšnému konci, bude prachatická koalice středolevá a bude mít třináct hlasů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Což je naprosto stejný počet jako v uplynulém volebním období. V uplynulých čtyřech letech ovšem koalici tvořilo pět subjektů.



V letech 2014 až 2018 by podle předpokladů vznikla pouze trojkoalice, což se podle zjištění Prachatického deníku od roku 1994 ještě nestalo. Martin Malý a jeho Nezávislí získali v letošních komunálních volbách sedm mandátů. Stejný počet získala v zastupitelstvu v uplynulých dvaceti letech pouze ODS v komunálních volbách v roce 2002. Vůbec nejvyšší počet mandátů, devět, měla ODS v roce 2006. V obou případech stranu v Prachaticích vedl do voleb Jan Bauer. V letošních komunálních volbách ovšem ODS letos opět na prvním místě s Janem Bauerem získala za posledních dvacet let nejnižší počet mandátů, a to tři.



Netolice – O koalici nemusejí s nikým jednat Nezávislí Pro Netolice a kandidát na starostu Vladimír Pešek. Sdružení totiž získalo v patnáctičlenném zastupitelstvu hned při volbách nadpoloviční většinu hlasů, přesně to bylo osm. Jedno míst v radě města lídr Nezávislých Pro Netolice nabídl Heleně Matějekové ze sdružení Nezávislí – Městské organizace. O tom, jak vyjednávání skončila, se rozhodne s největší pravděpodobností ve čtvrtek 6. listopadu na ustavujícím jednání zastupitelů.



Volary – Termín ustavujícího jednání zastupitelů zveřejnila v týdnu také současná starostka a kandidátka na starostku budoucí Martina Pospíšilová. Její sdružení Pro Volary se stalo vítězem voleb a získalo šest mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Nadpoloviční většinu hlasů a tedy i koalici dají Pro Volary dohromady zřejmě s ANO 2011 (2 hlasy) a KSČM (2 hlasy). Společně budou mít deset hlasů. Volarští se sejdou ve stejný den jako Prachatičtí v pondělí 3. listopadu a pustí se také do volby jak vedení města, tak i předsedů a členů kontrolního a finančního výboru městského zastupitelstva.



Vimperk – Koalice ani termín zastupitelstva nejsou upřesněny. Vítězka voleb Jaroslava Martanová ale podle svého vyjádření vyjednává se zástupci Volby pro město, ODS a lidovci. Koalice by tak mohla mít 9 ze 17 zastupitelů.