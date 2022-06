Akci Místa mezi místy pořádali Akční Budějčáci už potřetí. Jak vysvětlili Radek Matoušek a Martin Novotný, jde o spolek, který se věnuje architektuře a veřejnému prostoru. „Zabýváme se urbanismem, snažíme se poukazovat na dobrou praxi, edukovat obyvatelstvo a vyvíjet nějaký tlak na politiky, aby některé příklady z praxe implementovali i v našem městě,“ přiblížil Radek úvodem. „Zabýváme se architektonickými projekty. Podíleli jsme se například na revitalizaci parku Dukelská,“ zmínil Martin.

O vycházky do periferie a brownfieldů je podle nich velký zájem. „Lidi, kteří tu žijí, zajímají tyto vágní terény, jde o místa bez aktuálního využití a funkce. Někteří sem chodí na procházky, jiní je vůbec neznají. Povídáme si o nich, zamýšlíme se nad nimi a doplňujeme vše historickými fakty,“ dodal.

Budějovická slévárna ukončí výrobu a propustí 67 lidí

Snaží se o zlepšení prostředí

Na dobrodružnou výpravu se vydala i Eva Semančíková z Nového Vráta, která se snaží s místním spolkem změnit podobu některých zákoutí. „Bydlím tu už asi třináct let, začala jsem se angažovat ve spolku TGM novevrato.cz, který přichází s různými nápady, jak to v naší čtvrti vylepšit,“ popsala.

Na mateřské hodně hovořila s místními lidmi a jedna babička jí prozradila, že malé rybníčky v parku za školou sloužily v 80. letech jako koupaliště. „Teď je to tu zarostlé, v bahně zjistili olovo. Proto jsme i do participativního rozpočtu navrhovali dva projekty na revitalizaci tohoto místa,“ uvedla Semančíková.

Obyvatelé by podle ní zde rádi měli přírodní park s herními prvky pro náctileté děti. Dalším velkým tématem v lokalitě je přivaděč k dálnici D3 či spalovna ZEVO. S vybudováním ani jednoho nesouhlasí, protože mají pocit, že jejich domov už je dost průmyslově zatížený.

Akční Budějčáci o čtvrti natočili několik videí a věnují se jí dlouhodobě:

Zdroj: Youtube

Trasa vedoucí po starém kolejišti zavedla poutníky na mnoho zajímavých míst. Mimo jiné viděli drážní váhu, staré výhybky, železniční domek, kde přespávají bezdomovci a došli až k branám obřímu areálu bývalé slévárny.

Z historie dráhy

Na první zastávce přejezdu kolejí Radek a Martin připomněli pár historických mezníků. „Tato trať byla zamýšlená jako hlavní spojka České Budějovice – Lišov – Třeboň, ale nikdy se to nedoplánovalo kvůli válce. Původně kolejiště vzniklo kvůli tereziánským prachovým skladům, které se nacházely u Rudolfova. Bývalo tam i opevnění a střílny,“ naznačil Radek Matoušek.

Další zastavení přivedlo výpravu k výhledu do krajiny se zvláštními kopečky a sloupy elektrického vedení. „Ačkoliv jde o vyloučenou lokalitu a nehostinnou krajinu, je přírodně zajímavá. Jsou tu různé biotopy, žije tu hmyz, hnízdí i ledňáček, roste hadinec, přestože oblast nese velkou zátěž způsobenou člověkem,“ doplnil Martin Novotný. „Jsou tady betony, pneumatiky, haldy odpadu, do toho si lidé netroufnou chodit,“ komentovala pohled do krajiny Eva Semančíková.

Exkluzivní slévárenský podnik

Nejvíce všechny zajímal asi areál slévárny, který je střežen hlídací agenturou a vstup do něj je tedy zapovězen, ale i obchůzka byla působivá. „Vyráběly se tu odlitky pro železniční vozidla, rámy, dvoukolé podvozky a podobně, veškerá výroba šla na export, hlavně do USA, Kanady a na Ukrajinu, v menší míře i do Austrálie,“ popsal Radek.

Na krajském úřadu zažili žhavé chvilky. Mohl za to bůček

Tento podnik byl jeden z mála, který měl v době své slávy významné postavení právě na americkém trhu. „Většinou se od nás totiž vyváželo na východ, byla to jedna z mála sléváren s takovým výsadním postavením. Šlo opravdu o precizní výrobu,“ upozornil.

V roce 2007 ji koupil nový majitel SCB Foundry a začal vyvážet do Ruska. „ČKD zažívalo úpadek, byl odliv zaměstnanců, nový vlastník se to snažil obnovit, ale potom přišly sankce a začaly klesat příjmy, a tak došlo po deseti letech (2017) k definitivnímu uzavření,“ dodal fakta.

Bude i další výprava

Součástí expedice bylo i prohlížení dobových fotografií od Viktora Máchy, či čtení reálného příběhu člověka, který pracoval na železniční vlečce. Nenechte si ujít další z výprav a sledujte stránky Akčních Budějčáků. „Historické prostředí Budějovic známe už snad všichni, ale víte, co se ukrývá na periferii? Pojďte to s námi objevit!“ zvou Martin a Radek.