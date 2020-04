"Opatření je nutné v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19," uvedl Jiří Šobr z odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích. Žádost o přijetí dítěte lze podat datovou schránkou (adresa MŠ Prachatice: xe6kxgu), e-mailem s elektronickým podpisem (msprachatice@seznam.cz) nebo poštou.

"Pouze v krajním případě osobním podáním ve školce, a to na základě telefonické domluvy s ředitelkou školky Helenou Turkovou Kubátovou," doplnil a přidal telefonní kontakt na ředitelku, který je 723 204 516. V odeslané žádosti musí rodič také vypsat, do jakého pracoviště jeho dítě v novém školním roce nastoupí. Vybrat může z MŠ Krumlovská, MŠ Zahradní, MŠ Česká, MŠ Skalka a MŠ Nebahovská (nemocnice).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. srpna letošního roku dosáhnou věku 5 let. "Pokud dítě zatím do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce v mateřské škole přihlásit k předškolnímu vzdělávání," uzavřel Jiří Šobr.